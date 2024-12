La noche del 28 de diciembre fue histórica para la música urbana cubana, y Dany Ome, uno de los exponentes más destacados del género, no quiso perderse los dos grandes eventos que marcaron la jornada. El cantante logró asistir tanto al concierto de Oniel Bebeshito en el Pitbull Stadium como al de L Kimii y Yordy en La Scala de Miami, demostrando su apoyo incondicional a sus colegas y celebrando el auge del reparto cubano.

Dany Ome compartió momentos en sus redes sociales donde se le vio disfrutando de ambas presentaciones. Primero estuvo en el Pitbull Stadium, donde Bebeshito llenó el recinto con más de 20 mil personas, marcando un hito para el género. Posteriormente, el cantante se trasladó a La Scala, donde L Kimii y Yordy ofrecieron un concierto íntimo pero igualmente significativo, logrando un sold out rotundo, donde además se subió al escenario para cantar con ellos.

La presencia de Dany Ome en ambos conciertos refleja la unidad dentro de la comunidad artística cubana, donde el éxito de unos se convierte en motivo de celebración para todos. Su apoyo público a Bebeshito, L Kimii y Yordy es una muestra de cómo los artistas están impulsando juntos la expansión del reparto, tanto en Miami como en el panorama internacional.

La noche del 28 de diciembre no solo marcó un logro individual para Bebeshito y el dúo L Kimii y Yordy, sino que también dejó claro que la música urbana cubana vive uno de sus mejores momentos, con artistas como Dany Ome fortaleciendo este movimiento a través de su respaldo y presencia activa en los eventos más importantes del género.

El Chulo también quiso ir al concierto de L Kimii y Yordy después del concierto de Bebeshito pero no le dio tiempo, como explicó en sus historias de Instagram, donde felicitó a los artistas por su sold out en La Scala.

Captura de Instagram / El Chulo

"Felicidades también para L Kimii y Yordy, contento con ustedes. No me dio tiempo a llegar a el de ustedes pero muchas felicidades, lo que importa es que fue sold out", comentó el cantante cubano.

Preguntas frecuentes sobre la noche histórica de la música urbana cubana en Miami