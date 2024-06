Boxeador cubano español Enmanuel Reyes aspira a ganar en París

Sin aún haber escalado lo más alto del podio por España, su país de acogida, el púgil cubano Enmanuel Reyes sí ha dado muestras de que puede soñar con una medalla olímpica en París.

Plata en el Europeo de Armenia 2022, bronce en el Campeonato Mundial de Belgrado 2021, también tercero en los Juegos Europeos Cracovia, Polonia 2023 sirven de semiente a la legítima aspiración del cubano.

Mis aspiraciones en París se centran en un solo objetivo: la medalla de oro si Dios me lo permite. Yo ocupé el quinto lugar en Tokío, también compitiendo por España. Ahora me estoy preparando física y mentalmente para ser campeón olímpico; estoy cogiendo mi mejor forma, voy cumpliendo lo establecido por mi entrenador y lo principal de todo, disfrutando del proceso.

¿Cómo fue tu salida de Cuba, cuándo; pertenecías al alto rendimiento?

Sí, yo pertenecí a la pirámide del alto rendimiento. Dejé a Cuba después del que sería mi último torneo Playa Girón, realizado en Santiago de Cuba, en el cual “perdí” en la final con Erislandi Savón. Eso fue en el 2016 y ahí me convencí de que no me darían nunca la oportunidad de ser grande, aunque tuviera resultados positivos.

Poseía cualidades pero, como siempre, a los establecidos no los quita nadie… ¡así ganes! Eso se ve con todos los atletas cubanos, no sólo en boxeo sino en todos los deportes ¿cuántos a los que no le dieron la oportunidad, emigraron y hoy son estrellas de este lado?

Por eso me fui. Salí con destino a Bielorrusia para cruzar la frontera a Polonia pero todo se torció y tuve que regresar a Moscú. De ahí, después de unas semanas pude resolver un vuelo que hiciera escala en un país europeo y así cogí uno con escala en Austria.

Allí solicité asilo y me pasaron para un campo de refugiados; yo empecé a cruzar fronteras y en la de Alemania me pararon por no tener documentos y estuve dos meses detenido allí. Cuando me liberaron regresé a Austria y pude tomar un avión con destino a España para llegar a Galicia que es donde tengo a toda mi familia.

¡Menuda historia la tuya Enmanuel! Mira que el cubano, sin necesidad, pasa trabajo caray.

Ay Julita ¿pa'qué? Se cuenta y no se cree. Al llegar a España contacto con la selección española y el entrenador Rafa Lozano me dice que venga a Madrid para verme y desde ahí no me separé del equipo nacional, muy agradecido que estoy por esa confianza depositada en mí.

Hago todos los trámites para ser nacionalizado español y doy gracias a este gran país por permitirme representarlo y haberme acogido como uno más de ellos. Fue así que un año antes de los Juegos Olímpicos de Tokio empiezo a competir como español.

Mis entrenadores aquí fueron al comienzo Rafa Lozano y Carlos Peñate y ahora, Rafa Lozano, Ernesto Aroche y Esteban Cuéllar, estos dos últimos cubanos.

Precisamente, ¿diferencias entre la escuela cubana de boxeo y la europea? ¿Cuánto te ayudó la escuela cubana en tu carrera en el boxeo europeo?

La diferencia es que la cubana es de más movimiento; la europea es parado y de más fuerza y poder. La escuela cubana me ayudó mucho en mi formación integral porque he combinado ese movimiento de piernas con la potencia de la escuela europea. Mis entrenadores han sabido combinar con sapiencia ambos sistemas de preparación.

¿Cómo fue tu infancia y tus inicios en el boxeo?

Tuve una infancia tranquila, feliz. Mis padres nos dieron a mis hermanos y a mí lo básico para estar bien y vivir decentemente y le doy gracias a Dios por ello. Soy de San Miguel del Padrón, mi gran y querido barrio. Mis primeros pasos los di en Juanelo, donde vivía mi abuela paterna; después pasé a la casa de mi abuela materna, todo dentro de San Miguel del Padrón.

Me introduje en el boxeo a través de Guillermo Santín, que me enseñó lo que es el boxeo. Siempre agradecido de él por encaminarme en este gran deporte. Mi primer gimnasio, el muy conocido Paco Paco, de donde salieron grandes boxeadores, orgulloso de haber salido de ahí.

Transité por el alto rendimiento; primero en la EIDE donde fui entrenado por Richard Vaillant de Armas y Santiago Suárez. En el CEART, formando parte de la escuadra juvenil, fui discípulo de Maikro Romero, Ernesto Aroche y Esteban Cuéllar, estos dos últimos, como te dije, dos de mis preparadores actuales en España.

También estuve en la academia de boxeo de La Habana, donde mis profesores fueron Julio César Rodríguez, Alberto Pérez, Alberto Brea y Ernesto Machín mientras en la Finca del equipo nacional estuve bajo las orientaciones de Juan Hernández Sierra, todos grandes entrenadores.

Tus combates con el doble campeón olímpico Julio César la Cruz han sido muy mediáticos ¿qué opinas de él?

De mis actuaciones en los torneos Playa Girón (dos medallas de plata y dos de bronce) y en los Cardín ( un segundo lugar y una presea de oro) mi principal rival siempre fue Julio César la Cruz. Te darás cuenta que es una rivalidad de años. Como boxeador es bueno, yo diría que un gran boxeador; como persona no tengo relación alguna con él. La cortesía hacia él, por el respeto que me enseñaron mis padres, pero hasta ahí. La rivalidad ya se vio en Tokio.

¿Qué pasó en Tokío y que puede pasar ahora en París?

En la capital nipona, era otro Enmanuel. El de ahora va preparado para ganar; ni la Cruz ni ningún otro púgil me quita el sueño. Para mí, mi mayor rival soy yo. Él es otro más al cual me enfrento.

Y con esta convicción y si me lo permites quiero enviar un saludo, un apretado abrazo para mi gente de San Miguel y Juanelo, los mejores amigos, a los que siempre tengo presente. Para ellos será también mi triunfo.