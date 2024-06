"Cienfuegos prendió en fuego": Oniel Bebeshito agradece a su público tras concierto

Oniel Bebeshito compartió en sus redes sociales la emoción tras su reciente concierto en Cienfuegos, que volvió a ser un éxito más.

En su post, compartido en Instagram, el joven reguetonero agradeció al público con unas emotivas palabras: "Cienfuegos prendió en fuego más de 100 gracias por tanto nos vemos pronto a todas esas personas que no pudieron entrar", escribió junto a varios vídeos de su presentación.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, con cientos de comentarios elogiando su presentación y el impacto que tuvo en la ciudad: "Estamos para estadio, dejamos a medio Cienfuegos afuera"; "Qué alegría me das, asere"; "Que linda la perla, la ciudad más linda de Cuba, contenta por haberte tenido ahí hoy"; "Yo subida en la silla"; "Disfruto tu éxito como si fueras mi hijo, no pierdas nunca tu humildad, eso te distingue, besos", comentaron algunos.

Los elogios, buenos deseos y testimonios de haberla pasado bien se acumularon en los mensajes: "La rompiste duro"; "Ping... el mejor"; "Que papá Dios bendiga este éxito, bótate que hay repertorio pa llenar dos estadios"; "Me encantas Oniel, arriba Cuba. Te mereces todo"; "Bendiciones, están para cerrar un estadio y dejar gente afuera, está super"; "Segura de que llenas el estadio y dejas gente afuera, eres grande, tremendo conciertazo y esperamos que vuelvas"; "Otra más anotada"; "El mejor de Cuba"; "Asere, este tipo es la tranka sin susto, calentaste como Cienfuegos merecía asere, todo el trabajo valió la pena sin dudas, vuelve pronto asere", le dijeron otros.

Instagram / Oniel Bebeshito

Días antes, Oniel había enviado un mensaje de agradecimiento y felicidad luego de la acogida de su público en Varadero, donde ni la lluvia opacó la noche ni impidió que sus fans disfrutaran del espectáculo.

Pero las buenas noticias no quedan ahí pues "Marca Mandarina", su colaboración con El Taiger, ya superó los 11 millones de visualizaciones en Youtube.