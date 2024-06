Obama sale en defensa de Biden tras fracasar en el debate con Trump: "Suceden malas noches"

Barack Obama salió el viernes en defensa del presidente Joe Biden tras su fracaso en el debate de CNN con Donald Trump; y afirmó que simplemente "suceden malas noches".

"Suceden malas noches de debate. Créeme lo sé. Pero esta elección sigue siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente corriente toda su vida y alguien que sólo se preocupa por sí mismo. Entre alguien que dice la verdad; que distingue el bien del mal y se lo dará al pueblo estadounidense directamente, y alguien que miente entre dientes para su propio beneficio. Anoche eso no cambió, y es por eso que hay tanto en juego en noviembre", expresó el expresidente en su cuenta de X.

El expresidente hizo notar el contraste entre Biden y Trump, una estrategia que otros demócratas han seguido desde el debate del jueves en la noche, donde Biden se vio impreciso en momentos clave y no logró articular diferencias esenciales con Trump.

Una parte del partido demócrata se ha movilizado para apoyar a Biden después del debate desastroso; mientras otros han sugerido que tal vez sería oportuno que se haga a un lado y buscar a otro candidato.

El expresidente Bill Clinton también intervino el viernes por la tarde, diciendo en una publicación en X que Biden nos ha "dado 3 años de liderazgo sólido" y que "Eso es lo que realmente está en juego en noviembre," dijo Clinton.

Los votantes, por su parte, han manifestado preocupaciones sobre la edad de Biden, quien reconoció en un discurso el viernes que ya no debate tan bien como solía hacerlo, pero que sabe "cómo hacer este trabajo."

"Ya no soy un hombre joven, ya no camino con tanta soltura como antes. No hablo con la elocuencia de antes. No debato tan bien como antes, pero sé lo que sí hago: sé decir la verdad. Sé distinguir el bien del mal. Y sé cómo hacer este trabajo, sé cómo hacer las cosas. Y sé lo que millones de americanos saben: que cuando te derriban, te levantas", expresó.

Biden fue el vicepresidente de Estados Unidos durante los dos mandatos de Obama, y a ambos los une un fuerte vínculo de admiración y respeto.

El jueves, Joe Biden y Donald Trump se enfrentaron en un debate histórico, en el que el mundo entero pudo ver al jefe de la Casa Blanca un tanto impreciso, que por momentos balbuceaba y mostró un comportamiento inestable, a veces tartamudeaba y otras se quedaba en períodos de silencio, lo que hizo saltar las alarmas.