Cubano reacciona al precio de 100 mil pesos del concierto de Bebeshito: "Cobra igual que Adele"

El anuncio de un concierto del cantante urbano Bebeshito en la provincia de Camagüey, donde la reservación de una mesa cuesta entre 40,000 y 100,000 pesos, ha generado indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes cuestionan el elevado precio y la accesibilidad del evento para la mayoría de la población.

Una persona que responde al nombre de Yanizorro De la Vega en Facebook destacó que 100,000 pesos, al cambio de 350 pesos por dólar, según el mercado informal, equivaldrían a unos 285 dólares por la mencionada mesa VIP en el concierto de Bebeshito.

Captura de Facebook / Yanizorro De la Vega

“El mismo precio que un concierto de Adele en una posición privilegiada”, apuntó la persona, quien recordó que la famosa cantante inglesa, aunque tiene más de 57 premios internacionales, también ofrece entradas a 75 euros.

Chiringuito's Pizzas, una página en Facebook, anunció que el concierto se realizará el cinco de julio, y explicó que se ofrecerán cuatro tipos de mesas.

Captura de Facebook / Chiringuito's Pizzas

La primera, con el precio más escandaloso de 100,000 pesos, incluye una botella de Johnnie Walker y energizante; el resto solo dan derecho “a la mesa”, y la reserva tienen un costo de 80,000, 60,000, y 40,000 pesos respectivamente.

Chiringuito's Pizzas puntualizó: “Las mesas todas para 4 personas. Todas las mesas traen la entrada incluida”, y promocionó el concierto, que se estará realizando de manera exclusiva en su local.

En una publicación anterior, especificó que el precio de las entradas (no reservación de las mesas) es de 3,000 pesos, indicando que los menores de edad pueden asistir al concierto, que se realizará a las 11:30 pm, en compañía de adultos.

Los escandalosos precios han provocado numerosas reacciones entre los internautas, la mayoría coincidiendo en que es una total locura que un artista cobre semejante cifra en un país donde la mayoría de las personas no tienen ni para comer decentemente.

“He llegado a la conclusión de que con mi salario tengo que ahorrar un año entero para ‘disfrutar’ de un ‘fascinante’ concierto del ‘famosísimo’ Bebeshito, por Dios, quien asista a ese concierto después no tiene ni para comprar el pan de la bodega”, apuntó una persona que responde al nombre de Merlyn Olga Durán Ávila.

Por su parte, Marielis Cuadrado Valverde opinó: “Se están riendo de todos nosotros. Por mucho que no sea obligado porque es algo para disfrutar no una necesidad, es una falta de respeto. Hay que tener cuidado con la gente que de verdad quiere ir que seguro van a hacer lo posible he imposible para tener el dinero para entrar siquiera”.

“Está cara la Marca Mandarina y la de mango”, dijo Yisselle Mederos.

Lesther Jiménez reflexionó: “Es verdad que eso es particular y bueno, cada cual pone el precio que quiera, pero hay que pensar que los artistas se deben a su pueblo, pues sin el apoyo de las masas no llegan ni de aquí a la esquina, creo que tenemos mucho que reflexionar”.

Bebeshito es en la actualidad uno de los artistas de música urbana más populares.

Recientemente, el éxito "Marca Mandarina", que comparte con El Taiger, superó los 12 millones de vistas en YouTube, convirtiéndose en uno de los temas más populares de 2024.

En días recientes, en medio del playoff entre Las Avispas, de Santiago de Cuba, y el equipo Industriales, el famoso tema retumbó en el estadio Guillermón Moncada.