Chacal afirma que abandonó escenario en Barcelona por problemas de salud

El cantante cubano El Chacal abandonó de urgencia el escenario en pleno concierto en Barcelona por problemas de salud, informó él mismo en sus redes sociales, donde decenas de seguidores indignados pedían una explicación.

Según el cantante, tuvo una emergencia médica que lo obligó a bajar del escenario sin previo aviso y trasladarse a un hospital, en el que fue atendido por un médico de Holguín.

"Fue una noche fatal para mí, no me esperaba lo que sucedió, tuve que bajarme de urgencia", dijo el músico, quien pidió disculpas a su público a título personal. "Estoy en deuda con la gente de Barcelona", lamentó.

"No puedo regresar con ustedes a devolverles esto que faltó, como 20 minutos; pero por lo pronto deberé regresar a la ciudad de Miami cuando acabe el concierto que me queda, y atender su salud", afirmó.

Sin embargo, el hecho, que ocurrió el pasado 28 de junio, indignó a los seguidores del reguetonero, que incluso reclamaron la devolución del dinero.

"Si tuvo un problema de salud perfecto, eso es entendible; pero lo que no entiendo es por qué no le devolvió el dinero al público si no se completó el concierto", "Qué problema de salud, en Miami va a hacer lo mismo, y la gente es tan carnerita que va a pagar para que los roben", fueron algunos comentarios en la red social.

El músico, quien había arrancado su gira por Europa el 27 de junio con un concierto en Tenerife, prometió que realizaría otro concierto en Barcelona más adelante para el público que se quedó con las ganas.

Sin embargo, la víspera el músico anunció en su Instagram un nuevo concierto de verano en Punta Cana, lo que generó nuevas reacciones de sus seguidores.

"No entiendo que nos hayas estafado el dinero en Barcelona a personas que se esfuerzan en comprar una entrada para ver a su cantante favorito y “por problemas de salud” que no especificaste te vayas a ahora a República Dominicana a hacer un show . Según tú ibas a recuperarte a Miami y sales con esto ahora. Qué rápida recuperación. Me alegro mucho", comentó una internauta en su última publicación.