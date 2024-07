Aymée Nuviola celebra el 4 de julio con sentido mensaje: "Mi celebración número 20 de este día tan significativo"

La reconocida cantante cubana Aymée Nuviola compartió este jueves 4 de julio un emotivo video en su cuenta de Instagram para celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos, en el que expresó su gratitud y honra por el país que ha sido su hogar durante tantos años.

"Hola mis divinos, ¿cómo están? Yo estoy celebrando hoy es 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de América", dice al principio de su vídeo compartido en la red.

La artista continuó destacando la importancia de esta fecha: "Cómo no celebrar un día como hoy en este gran país, el país de las oportunidades, de la libertad y de la democracia, que nos ha abierto la puerta a tantos latinos y especialmente a nosotros, los cubanos, que hemos logrado entrar a este país y además ser ciudadanos americanos" y también compartió su orgullo y agradecimiento: "Es un gran privilegio, es un gran honor para mí. Esta es mi celebración número 20 de este día tan significativo aquí en tierra americana".

En su mensaje, Nuviola hizo, además, un llamado a la reflexión y la oración: "Que no falte en nuestras oraciones pedirle a Dios por que cuide, proteja, conserve y prospere a esta gran nación. A ustedes muchas felicidades. God bless America".

Tampoco perdió ocasión de resaltar la importancia de esta fecha para la comunidad latina y cubana, a la que tantas oportunidades y libertades ha brindado Estados Unidos. Además, invitó a todos a incluir en sus oraciones una petición por la prosperidad y protección del país.

Al compartir el vídeo en su muro añadió una invitación especial a sus seguidores para unirse a las festividades del 4 de julio en familia: "Feliz 4 de Julio para todos mis divinos. Hoy estaremos celebrando en familia en el Bayfront Park y todos están invitados para pasarla en familia, ver los fuegos artificiales y participar de juegos y competencias. Muchos artistas se darán cita hoy en el escenario del Bayfront Park para celebrar el día de la Independencia de este gran país. God Bless America!"

En agosto de 2023, en entrevista concedida para este medio, la multipremiada cantante expresó su agradecimiento y aprecio por las oportunidades que ha recibido en Estados Unidos y se confesó bendecida por los premios que ha recibido como los Grammy, la Llave de la Ciudad y otras condecoraciones.

"Ha habido que luchar muchísimo, todavía lo hacemos pero Estados Unidos me ha dado grandes oportunidades, grandes bendiciones sin yo haberle dado nada. Sí te puedo decir que he trabajado con muchas organizaciones sin fines de lucro, benéficas, hacemos aportes pero en mis inicios lo único que hice fue recibir de este gran país que sólo me dio apoyo moral, económico, de salud, de estudios", dijo en esa ocasión.