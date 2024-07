Jacob Forever se declara "rey y líder": "Escojo lo que verdaderamente me gusta a mí, no lo que le gusta a los demás"

En un reciente mensaje publicado en sus historias de Instagram, Jacob Forever hizo una contundente declaración sobre su postura artística y personal.

"Soy rey y soy líder. No miro ni sigo el camino de nadie y, por cierto, de lo que está de moda escojo lo que verdaderamente me gusta a mí, no lo que le gusta a los demás", afirmó el artista, dejando claro que su enfoque está centrado en su propia visión y gustos, en lugar de seguir tendencias pasajeras.

Aunque no ha hecho mención si este mensaje va dirigido a alguien en concreto, este escrito no ha pasado inadvertido entre los seguidores del Inmortal, que ven en el cantante cubano un ejemplo en muchos aspectos.

A través de los mensajes que publica, el cantante deja plasmadas sus reflexiones y parece que esta va a dar de qué hablar, teniendo en cuenta que Jacob Forever es uno de los artistas cubanos más aclamados y queridos por el público.

Captura de Instagram

¿Qué te parecen las palabras de Jacob Forever?