Anuel vuelve a cargar contra Feid y dice que Karol G sigue enamorada de él

¡Anuel AA vuelve a atacar a Feid! El trapero puertorriqueño ha lanzado duras críticas contra el colombiano después de que este último confesara en una entrevista con Complex, junto a Young Miko, que para él la mejor canción de trap latina es “Diles” de Bad Bunny, Ozuna, Farruko, Arcangel y Ñengo Flow.Unas palabras que parece que no le han sentado del todo bien a Anuel AA a juzgar por el mensaje que le ha dedicado...

A través de su cuenta de Instagram, Anuel AA compartió un carrusel de fotos de su concierto para reaccionar a las palabras de Feid haciendo alusión a Karol G, asegurando que ella todavía está enamorada de él.

“Tu mujer me ama ca***. Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap de todos los tiempos que tu opinión nos importa un bicho con el bigote ese de merenguero ca***. Tu opinión no va a confundir a nadie. El video en el último slide del post tiene uno de los mejores trap de todos los tiempos, que la mayoría son míos mi niño", dijo Anuel, afirmando así que su canción "Esclava" es el mejor tema de trap latino.

Aunque el trapero no ha mencionado directamente ni a Feid ni a Karol G, sus palabras están dirigidas a la pareja, a la que también ha atacado a través de las historias.

"También podemos medirnos canción por canción en reguetón, bebecito, porque tú no sabes hacer trap", "A mí me cantan las canciones completas, no 15 segundos de TikTok", "Culpables también está mejor que Diles, pregúntale a tu mujer", son algunos de los dardos que ha lanzado Anuel AA.

La controversia entre ellos parece estar lejos de terminar, ya que cada cierto tiempo la polémica se aviva entre ellos...