Muere en accidente de tránsito exdiplomático cubano que fue expulsado de Colombia

Un alto funcionario del Partido Comunista de Cuba (PCC) que está incluido en la lista de represores del régimen falleció el miércoles en un accidente de tránsito.

Omar Rafael García Lazo, de 44 años y un extenso historial de trabajo al servicio de la dictadura, murió "cuando regresaba a La Habana, tras cumplir una misión de trabajo", reveló el propio PCC en su web.

Natural de Sandino, en Pinar del Río, fue incluido hace años en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en su lista de represores, donde lo califica como violento y lo acusa de haber cometido amenazas, difamación, incitación a la violencia y asesoramiento en actos de vandalismo.

Su nombre aparece en la categoría de represores de exportación: los que Cuba envía al extranjero a organizar la represión en países aliados al régimen o la subversión del orden en estados democráticos, o diplomáticos que, de cara al exterior, tergiversan la realidad cubana.

Graduado en 2005 de Licenciatura en Comunicación Social, García Lazohizo el servicio social en el Departamento Ideológico del Comité Central. A los dos años pasó al Departamento de Relaciones Internacionales, donde fue promovido al cargo de funcionario.

En 2017 comenzó su misión como primer secretario de la Embajada cubana en Colombia, hasta que en 2021 el gobierno de Iván Duque lo declaró persona non grata y lo expulsó, tras verificarse que estaba desarrollando "actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", sin más explicaciones.

Cuba calificó de "decisión infundada" y de "inamistosa" la orden de expulsión y señaló que era un intento del gobierno colombiano de desviar la atención de protestas ocurridas en Panamá por esos días.

Una vez en La Habana, el exdiplomático se reincorporó como funcionario a su antigua función en el Comité Central.

Durante su estancia en Colombia, el funcionario ahora fallecido atacó a los miembros del Movimiento San Isidro con una publicación en Facebook.

"En temas de Cuba y contrarrevolución, no te vayas nunca con la de trapo, pues te espera el ridículo. Si millones de dólares no han tumbado una revolución, con 200 no lo intentes. Si la calle es del pueblo, pues el barrio también. Las redes no son #Cuba, por más likes que tengas (revisa de dónde vienen para que no te marees)", escribió en noviembre de 2020.

"Si lo tuyo es la coriza pandémica y dolarizada, escoge: PCR o PNR", agregó.