Cubana con negocio de limpieza en EE.UU. prefiere contratar a personas de otras nacionalidades

La cubana Leidy Aragón, quien dirige un negocio de limpieza de casas en Estados Unidos, aseguró este domingo en redes sociales que prefiere contratar a personas de cualquier nacionalidad que no sean sus compatriotas.

“No me gusta contratar cubanos para trabajar”, aseguró la joven en un polémico video publicado en TikTok el cual, en menos de 24 horas, ha generado casi 3,000 comentarios.

“Como ayudante prefiero a las guatemaltecas o las hondureñas” apuntó la joven quien, a pesar de ser cubana, desde su experiencia es mejor las personas de otras nacionalidades.

Aragón compartió una lista de razones y comenzó diciendo que los cubanos, una vez son contratados, se creen jefes.

“Segundo, quieren ganar más de lo que gano yo” expresó Aragón y contó que en una ocasión tuvo a una muchacha que luego empezó a robarle los clientes. “No sé si he tenido muchas malas experiencias, pero la verdad a mí no me ha funcionado”.

La joven emprendedora relató que, en una oportunidad, contrató a una cubana: “Al otro día cuando la vi llegar a mí por poco me da un infarto, ella venía que parecía que iba más a una fiesta que para ir a trabajar”.

Aragón señaló que otra razón es que a los cubanos no les gusta que la corrijan: “Ellos lo saben todo”.

Por último, apuntó que todas las personas que como ella tienen un negocio, saben que es importante cuidarlo.

La publicación ha generado gran polémica en la sección de los comentarios. Algunos internautas han apoyado sus declaraciones, otros han estado en completo desacuerdo.

Una persona llamada Chiqui Plus (@yaramilezcano) opinó: “Soy gerente de una tienda en Canadá y ojalá todos mis trabajadores fueran cubanos”.

La internauta NGAWishes (@ngawishes) dijo que lo importante no es la nacionalidad, sino la educación y honradez, que son las que marcan la diferencia.

“Yo soy cubana, pero admiro a los haitianos como se ayudan entre ellos y nosotros siempre estamos menospreciando nuestra raza”, apuntó Oro Mi Yeye Espinosa (@oro.mi.yeye.espin).

Elena (@elena28246) expresó: “Nosotros los cubanos somos los únicos que despotricamos de nuestra raza, ¡qué cosa!”.

Para @percycaceres192 el problema está en que no hay cultura laboral en Cuba: “Nadie trabaja, los otros países si tienen esa cultura de trabajo”.

Una usuaria que responde al nombre de Perla (@chela2700) coincidió: “Soy cubana y tengo mi salón de uñas en México me ha pasado lo mismo con cubanas, tristemente creo que no he encontrado a alguien que valga la pena, así tal cual como dices”.

Recientemente, la propia cubana Aragón tuvo que enfrentar fuertes críticas al contar que trabajaba limpiando casas en Miami.

Al contrario, @real15_ contó que estuvo en Brasil siete años “trabajando de limpieza y cuando le dije a mi patrona que ya no podía seguir trabajando se puso a llorar de tristeza”.

En su publicación, la joven expresó su sorpresa y descontento ante la actitud de algunos usuarios de la red que se atrevieron, incluso, a enviarle mensajes privados, preguntándole si no sentía vergüenza por admitir que realizaba ese oficio.