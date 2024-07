¿Qué es Marca Mandarina?: Diccionario de cubanismos para entender canción de reguetón

La canción de reguetón "Marca Mandarina", interpretada por Oniel Bebeshito y El Taiger, está despertando el interés internacional por la cultura cubana y la jerga de la isla.

A menos de dos meses de su estreno, este tema acumula más de 13 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube. Muchas personas bailan a su ritmo, sin entender la letra de la canción.

¿De qué trata Marca Mandarina?

"Marca Mandarina" es un tema de reguetón cargado de cubanismos, de términos arraigados en el argot popular, que son difíciles de entender para otros hispanohablantes.

Cuesta asimilarlo, pero se trata de una "canción de amor". La letra está dirigida a una mujer con la que el autor presuntamente tuvo una relación.

En las estrofas que interpreta El Taiger, el cantante se dirige al supuesto novio de la chica y lo llama "marca mandarina", entre otras ofensas.

La canción tiene un toque jocoso y recuerda el choteo cubano. Si se hace una interpretación literal puede ser hiriente para algunas personas. A pesar de eso, este reguetón es el tema perfecto si quieres que tu ex termine con su pareja y vuelva a salir contigo.

¿Qué significa Marca Mandarina?

En Cuba se utiliza el término "mango" para caracterizar a un hombre que "está bueno", apetecible, sexy y "comestible". Se usa la comparación entre la fruta y la sensualidad de modo coloquial al hablar.

Oniel Bebeshito en otras de sus canciones había dicho que él es la "marca Mango". Es decir, que él es la marca auténtica y apetecible, porque todos quieren saborear su música.

Los mangos en Cuba suelen ser grandes, jugosos y son aprovechados de muchas maneras en la gastronomía. Se comen en lascas, en jugos, en batidos y sobre todo se chupan, lo que deja una interesante imagen para conectar con la esencia de esta canción.

En contraposición, Bebeshito y El Taiger traen la "marca Mandarina", basada en la idea de un cítrico, de sabor ácido, tamaño pequeño, y muy poco aprovechable si se compara con la versatilidad de una fruta como el mango.

La "marca Mandarina" es lo mediocre, lo que no llega a ser del gusto popular, lo que no quiere llevar ni lucir, nadie.

Traduciendo la letra de "Marca Mandarina"

Tu novio está en el tira tira (Tu novio está ofendiéndome continuamente)

Tirándome pullita a mí (Tirándome críticas indirectas).

Ya no le digas más mentiras

Dile que yo fui el que te partí. (Dile que yo fui tu primer hombre, tu primera relación sexual).

Lo tuyo y lo mío es de por vida

Y lo de él es un ratico ahí.

Dile que cuando tú te me haces la fina

Con el gordo yo te meto, te metí. (El "gordo" puede tener interpretación literal en referencia al cantante El Taiger con quien hace un gran tema para bailar, o una connotación sexual como referencia al miembro viril masculino).

Soy yo el que te aniquila

Déjalo quemao, déjalo quemao (Déjarlo quemado es no ir al encuentro, dejarlo abandonado, solo y esperando).

Dile 'Papi camina' (La expresión "camina" significa en Cuba "vete", "avanza por tu camino sin mí").

Déjalo quemao, déjalo quemao

Dile que vaya bajando (Dile que se vaya, que avance sin ti, que vaya bajando por su vereda)

Que él no es marca mango

Que eso es marca mandarina

Aguaje, no tarrú, rutina. (Que hace alarde, un alardoso; que no es un cornudo; y por último "rutina" es como se le llama a la actitud de los "guapos cubanos", hombres que se muestran demasiado valientes, cuando gesticulan mucho o llaman la atención en barrios marginales de La Habana. "Van con tremenda rutina").

Pa' tirarte un salve tómate una duralgina (Para ayudarte, tómate un analgésico)

Tener pipi triste también afecta la orina

Porque tú eres el típico, insípido

Y lo mío sabe exquisito (El Taiger ahí modifica la acentuación de la palabra para que entre la rima).

Mandarina tú eres un cítrico, entre los mangos no opinas.

Porque tú eres un jarro

¡Cucha (escucha), mira, cacharro!:

A cualquiera le quitan la jeva, (A cualquiera le quitan la novia)

A cualquiera le pegan los tarros.

Soy yo el que te aniquila

Titi déjalo quemao, déjalo quemao

Dile 'Papi camina'

Déjalo quemao, déjalo quemao

Dile que vaya bajando

Que él no es marca mango

Que eso es marca mandarina

Aguaje, no tarrú, rutina.

Yo no sé lo que te duele

Yo no sé cuál es tu espina, coordina

Que eso se atiende en China.

Todo eso es marca mandarina.

Ay ay ay, se me fue pa'l dos (2)

Se me fue pa'l dos (2) (Referencia al primer álbum de Bebeshito: "22 Caminos").

No te hagas el tanque, tanque (Término referido a cárcel y a hombres "duros", de experiencia en la calle)

La marca mango soy yo.

Soy yo el que te aniquila

Déjalo quemao, déjalo quemao

Dile 'Papi camina'

Déjalo quemao, déjalo quemao

Dile que vaya bajando

Que él no es marca mango

Que eso es marca mandarina

Aguaje, no tarrú, rutina

Pri pri pri pri pri pri pri prima

Le hiciste un amarre a la pieza (Le hiciste una brujería o hechizo al miembro viril o a alguien)

De aguaje que te noto tiesa (Deja el alarde, la exageración, que te noto rígida)

Sal de arriba de mí que tú pesas

Dale pa' allá con la cara esa, esa (Expresión coloquial que significa "aléjate de mí que no te creo")

Soy yo el que te aniquila

Déjalo quemao, déjalo quemao

Dile 'Papi camina'

Déjalo quemao, déjalo quemao

Dile que vaya bajando

Que él no es marca mango

Que eso es marca mandarina

Aguaje, no tarrú, rutina.

Omarito con el Cuco, el Dary pega'o en Miami,

El chulito que le dijo a Arango

'Que amarren a todas sus piezas

Las va a coger la marca mango'.

Y tra tra tra tra tra tra tra Richard Transimport

Oye Yhona, El Eruke, Papote, papote, papote; Ferrante.

Que dice a Ronald le gusta

Que esto ya está pega'o donde hay.

TM, Ernesto Losa

Raulito calienta la timba (ritmo musical cubano) Tin tin tin tin tin tin mandarín

Raulito, Cuba Miami, Son 22 caminos. Cuba en Miami, El Taiger, Eleguá... (Eleguá es un oricha, deidad yoruba que el cantante siempre saluda en sus canciones).