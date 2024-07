Reportan muerte de otros dos mercenarios cubanos en la invasión rusa a Ucrania

Denis Frank Pacheco Rubio, un santaclareño de 42 años, fue identificado como otro de los mercenarios cubanos fallecidos en la invasión de Rusia a Ucrania.

Su esposa, residente en la ciudad de Santa Clara y quien pidió guardar el anonimato, confirmó la trágica noticia a la cadena televisiva Telemundo.

Captura de pantalla/Alexis Boentes - Telemundo 51

“Tomó la decisión en contra los deseos de su familia. Le prometieron alrededor de 2,000 dólares y un pasaporte a cambio de trabajar en las ciudades ya ocupadas por los rusos, sin embargo, la realidad fue diferente: recibió un entrenamiento militar de 15 días y fue enviado al frente de batalla”, dijo la angustiada esposa y madre de una hija en común con el fallecido.

En reciente entrevista, Kirill Veres, teniente coronel del ejército ucraniano, fortaleció la angustia de esta familia al mostrar documentos de cubanos enlistados en el ejército ruso, y aniquilados por las fuerzas ucranianas.

“Recibimos a dos cubanos que, lamentablemente, ya no estaban con vida. Si lo hubieran estado, habría ido a conocerlos”, comentó el alto militar al diario Ukrainska Pravda. El oficial, además, mostró fotografías de documentos de identidad de los dos soldados supuestamente fallecidos en combate el pasado 20 de junio, al este de Ucrania, según relata Telemundo.

Se trataban de un carnet de identidad y de una licencia de conducción, uno de los cuales era de Denis, el otro no ha podido ser identificado.

Como muchos cubanos en su situación, Denis tenía grandes aspiraciones de salir de la pobreza y mejorar la vida de su familia, especialmente para su hija de ocho meses. Su esposa afirma que él “solo cumplió con el servicio militar obligatorio en Cuba".

La angustia de esta cubana se acrecienta al pensar que su hija tendrá una vida sin su padre biológico. "No sé qué le diré en el futuro cuando me pregunte por su papá. Es algo que sufro todos los días. Aunque no tomó una decisión correcta, necesitamos saber qué le sucedió, cómo murió y en qué condiciones", declaró.

Santa Clara es una de las ciudades que ha sufrido una masiva migración de jóvenes enrolados por Moscú en la invasión a Ucrania.

Hace un mes, Camilo Ochoa, un barbero de 34 años que trabajaba en el barrio El Condado de Santa Clara, fue identificado como uno de los mercenarios cubanos fallecidos al servicio de Rusia.

Su hermana Bárbara Ochoa, quien reside en Santa Clara, confirmó la trágica noticia a Martí Noticias. “No sabemos prácticamente nada de él. Nuestra hermana, que está en Rusia, está haciendo todos los trámites. Le faltaba un mes para terminar su contrato en la guerra”, comentó.

Un mes antes se había notificado del fallecimiento de Eduardo Montero Martínez, nacido el 1 de junio de 1978 en la ciudad de Cienfuegos.

Familias cubanas afirman que muchos jóvenes han sido engañados con contratos de trabajo que aseguran trabajos en la construcción, y al llegar a Moscú son enviados al frente de batalla.

A pesar de estas continuas denuncias, el gobierno se ha limitado a negar su participación en este tipo de reclutamiento, pero no han escondido su simpatía hacia un hecho que es condenado por la comunidad internacional.

En una visita a la capital rusa, Miguel Díaz-Canel, gobernante de la isla, declaró al presidente Vladimir Putin, su deseo de éxitos en la invasión a Ucrania.