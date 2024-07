Cubanos se movilizan para ayudar a niño con lupus en La Habana

Una madre cubana está pidiendo la colaboración de sus compatriotas para ayuda a un niño que padece lupus, una enfermedad crónica, y además su familia no tiene una buena situación económica.

Taili Pérez, residente en La Habana, compartió en su Facebook el caso del pequeño, quien estudia con su hijo en la escuela.

"Mi hijo siempre me habla de él y me dice: 'Ay, mamá, él necesita ayuda'. Ayer lo vi pasar con su abuelita y lo llamé para darle unas de mi hijo. El niño tiene lupus, vive en Compostela 820, entre Conde y Paula", detalló.

Según Taili, el menor se llama Danni y la madre es Anay, quien también tiene problemas de salud.

El teléfono de su casa el el 78625072, para quien quiera ayudar a esta familia.

"Estoy para cualquier ropita que le puedan dar o ayuda, será buena para él, porque de verdad lo necesita, por favor", agregó la mujer.

Varias personas le sugirieron que se comunicara con el humorista Limay Blanco y con la activista Lara Crofs, para visualizar el caso.

La crisis actual atraviesa el país ha sumido a miles de familias en la pobreza, pero la situación es incluso peor para quienes tienen algún familiar enfermo.

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos, debido a que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano.

En julio de 2020, una joven denunció que su madre, quien padece lupus eritematoso crónico, atravesaba una severa crisis de su enfermedad por la escasez de medicinas en las farmacias.

"No ando dando lastima ni pidiendo limosna, sé bien solucionar mis problemas, pero no me queda qué hacer", explicó Lianny Enríquez.

La mujer indicó que el lupus afectaba los glóbulos de la sangre y el sistema nervioso de su mamá, quien sufría además de hipertensión asintomática. La señora necesitaba prednisona y triamcinolona en crema, así como vitaminas, y "todo esto está en falta hace rato", dijo su hija.

Un año antes, trascendió el caso de Yasnay Sanz Consuegra, de 16 años, quien sufre de lupus, y está afectada de los riñones, la vista, el estómago, con sangramiento nasal, bucal y vaginal.

Pese a que los médicos le sugirieron no tener contacto con picaduras de insectos, animales, polvo, humedad, la joven vive en condiciones extremadamente precarias en el antiguo central Jorge Prieto, una zona rural conocida como Cecilia, en Guantánamo.

Sin baño ni cocina y con piso de tierra, así sobrevive en su vivienda, pese a las peticiones de su madre para que le asignen al menos un terreno en la ciudad, bajo recomendación médica.