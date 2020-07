Cubana pide ayuda para tratar con medicamentos el lupus de su madre: "Todo está en falta"

Una joven cubana pidió ayuda en Facebook para tratar con medicamentos el lupus eritematoso crónico que padece su mamá, quien atraviesa una severa crisis de su enfermedad por la escasez de medicinas en las farmacias de la isla.

"Generalmente me proyecto de una manera positiva y alegre tanto en las redes como en la vida personal, porque así soy, no ando dando lastima ni pidiendo limosna, sé bien solucionar mis problemas, pero no me queda que hacer", comenta Lianny Enríquez, la autora del post.

Explica que su madre se enfermó hace 31 años, luego del fallecimiento de su hijo varón por negligencia médica en 1988, en el hospital infantil de Santa Clara.

Post de Lianny Enríquez en Facebook

"Esto que ven en la foto es la espalda mi madre, Gisela, ella lleva viviendo 31 años con este Lupus Eritematoso Crónico, enfermedad que explotó por los nervios, producto de la muerte de mi único hermano varón, por negligencia médica en el infantil de Santa Clara el 2/7/88", señala.

"Y dado que a una madre no se le puede convencer de que no le mataron a su hijo, mi mama enterró a mi hermano con 8 meses de embarazo mío y un mes mas tarde el 1/8/88, me tuvo a mí, pero su dolor hizo más fuerte esta enfermedad que se volvió crónica", relató Enríquez.

Dice que el Lupus afecta los glóbulos de la sangre y el sistema nervioso de su mamá, quien sufre además de hipertensión asintomática.

"Para aliviar el picor, ardor y dolor, ella debe hacer ciclos de prednisona y le es muy necesario la triamcinolona en crema como esteroide", subraya en su petición de ayuda.

Asimismo, afirma que la paciente necesita tomar vitaminas para mantener elevadas sus defensas, y afirma que "todo esto está en falta hace rato" en la red de farmacias nacionales, por lo que su mamá "se encuentra bien malita".

"Le pido de favor y con tremenda vergüenza e impotencia, a cualquiera que pueda ayudar que por favor me avise", expresó Lianny, quien asegura que "no hay de donde sacar medicamento".

Su post ha sido respondido por decenas de usuarios de Facebook que han prometido ayudarla, pero enviar medicamentos a la isla se complica por la pandemia del coronavirus y el consecuente cierre de fronteras.

La semana pasada el gobierno cubano reconoció que el país atraviesa la situación más difícil de los últimos cuatro años en cuanto a producción nacional de medicamentos.

El ministro de Salud Pública (MINSAP), José Ángel Portal Miranda, dijo que en junio faltaron 116 medicamentos (19%) del cuadro básico que se vende en las farmacias del país, pero se justificó con que ese problema también afecta a otras naciones.

Informó que desde los primeros meses de 2020 se ha incrementado el número de faltas y la baja cobertura de medicamentos, hasta alcanzar "la situación más desfavorable en los últimos cuatro años, aún cuando en los últimos dos meses se ha registrado cierta mejoría".

Como es habitual, el funcionario volvió a responsabilizar al embargo estadounidense y a la pandemia de COVID-19 de la crisis que enfrenta la industria biofarmacéutica cubana.

La falta de medicinas se ha sumado a la escasez generalizada de alimentos y productos de primera necesidad en la isla, que se encuentra en fase 2 de recuperación económica tras la pandemia.

Cuando surten medicamentos en las farmacias, "las colas son peores que para comprar pollo", comentan algunos pacientes que, en ocasiones, han tenido que recurrir a la medicina natural y tradicional para tratar de sustituir los fármacos convencionales.