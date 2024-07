Mujer agredida sexualmente por un cubano falso conductor de Uber, según la policía

Un cubano de 38 años identificado como Alberto Angulo López compareció en corte acusado de secuestro y de agresión tras recoger a una joven como presunto conductor de Uber y luego manosearla y no llevarla a su casa.

El hecho se remonta al 28 de febrero del pasado año cuando dos mujeres tras salir de un club nocturno en Miami Beach a las 4:30 de la madrugada descubrieron que su auto había sido remolcado.

En entrevista con Telemundo 51, la víctima relató que ella tuvo una discusión con su amiga y se decidió a montarse en el auto confiada en que creyó que era un conductor de Uber.

El testimonio del citado medio de prensa no precisó si la joven hizo la llamada del auto a través de la aplicación o si se confió en que el conductor se identificara como tal.

La joven dice que el chofer puso la dirección para su casa pero que empezó a manejar en otra dirección y que en realidad se estaba alejando.

Durante el trayecto el hombre habría comenzado a tocar sus partes íntimas y a preguntarle “si no había probado el miembro cubano antes”.

“Yo me decía: tengo dos opciones, o ver cómo salgo de aquí o esperar que él me violara y que luego se apiadara de mí y que me dejara en mi casa”, cuenta la joven de origen hispano.

La víctima logró compartir su ubicación en tiempo real con una persona conocida y le advirtió a Alberto Angulo que esa persona llamaría a la policía si ella no llegaba a su destino.

Finalmente, Angulo López la dejó en Homestead, un lugar distinto al convenido, exigiéndole dinero antes de irse.

"Yo no sé si él pensaba que yo me iba a querer encontrar con él de nuevo y me dio su número para la transferencia de Zelle, porque yo le pasé todo por Zelle… Me dio su número, pero anteriormente de eso también me hizo que lo siguiera por redes sociales", agregó la mujer.

Las autoridades compilaron las pruebas que llevaron al arresto de Alberto Angulo López y a su comparecencia en corte. La acusación más grave que pesa sobre él es la de secuestro, un delito de primer grado que puede comportar incluso cadena perpetua.

Alberto Angulo López permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras se desarrolla el proceso judicial.