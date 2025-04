Demandan a Airbnb tras violenta agresión sexual a una mujer en casa de alquiler vacacional en el sur de Florida

Una mujer del sur de Florida ha presentado una demanda judicial contra la plataforma de alquiler vacacional Airbnb, el propietario del inmueble y la compañía de limpieza para la que trabajaba, tras denunciar que fue violada por un intruso mientras realizaba labores de limpieza en una propiedad ubicada en Fort Lauderdale, en el condado de Broward.

El caso, que ha salido a la luz esta semana tras una emotiva conferencia de prensa, ha reavivado el debate sobre la seguridad en este tipo de alojamientos.

La agresión: Ocurrió durante su jornada laboral

Según se recoge en la demanda, la agresión sexual ocurrió el 28 de agosto del año pasado, cuando la víctima -identificada como "Jane Doe" para preservar su anonimato- acudió a limpiar una vivienda alquilada a través de Airbnb en la zona de la calle 19 del sureste y South Federal Highway, luego de que los huéspedes abandonaran el lugar.

Fue en ese momento cuando, según relata la denuncia, un hombre irrumpió en la casa y la atacó sexualmente.

El agresor, que aún no ha sido identificado, logró huir del lugar y sigue sin ser capturado, a pesar de los esfuerzos de la policía de Fort Lauderdale.

“Mi vida cambió por completo para siempre, es difícil, doloroso… Ojalá esto nunca hubiera sucedido, pero hoy estoy aquí por tantas personas que han sido silenciadas”, expresó la víctima durante la rueda de prensa, citada por la prensa local.

La mujer se mostró visiblemente afectada, pero decidida a hacer pública su historia para buscar justicia y evitar que más mujeres pasen por lo mismo.

No ha trascendido por qué la afectada demoró hasta ahora para entablar la demanda.

Historial de incidentes ignorado por Airbnb

La demanda presentada por su equipo legal, encabezado por el abogado Joshua Kushner, sostiene que este no fue un hecho aislado.

El documento judicial menciona al menos dos incidentes violentos previos ocurridos en esa misma propiedad antes de la violación.

Uno de ellos involucró a un huésped que denunció el robo de su computadora portátil durante su estancia en el alojamiento.

El otro ocurrió apenas una semana antes del ataque sexual, cuando un hombre rompió una ventana y se encerró dentro de la vivienda, siendo encontrado por los propios inquilinos, según consta en la demanda.

“Es muy importante que Airbnb avise a los clientes que hay problemas de seguridad con esta casa”, subrayó Kushner, quien acusó a la plataforma de no tomar ninguna medida de prevención o advertencia, a pesar del historial de eventos que evidenciaban un entorno riesgoso.

Airbnb niega responsabilidad por la trabajadora

El equipo legal de la víctima ha demandado a Airbnb, al propietario de la casa y a la empresa de limpieza contratante, argumentando que todos son responsables de no garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes trabajan en estos inmuebles.

No obstante, Airbnb ha respondido alegando que no tiene responsabilidad directa porque la víctima no era una huésped, sino una trabajadora subcontratada.

“Airbnb está diciendo que no tiene responsabilidad, porque nuestra cliente no es un huésped, pero las trabajadoras son muy importantes”, criticó Kushner, denunciando la postura de la compañía como una forma de eludir responsabilidades hacia quienes hacen posible su modelo de negocio.

Un llamado a reformas en la industria del alquiler vacacional

Durante la conferencia de prensa, la víctima enfatizó que su motivación para hablar públicamente va más allá de su caso personal: busca impulsar reformas que protejan a trabajadoras de limpieza expuestas a condiciones inseguras en propiedades mal supervisadas.

“Ojalá no estuviera aquí. Ojalá esto nunca hubiera sucedido, pero estoy aquí, y hoy estoy aquí para hablar no solo por mí, sino también por otras personas que han sido lastimadas y silenciadas”, dijo.

La demanda exige que Airbnb implemente requisitos más estrictos de seguridad en las viviendas que se listan en la plataforma, incluyendo controles de antecedentes, comunicación de incidentes previos y medidas de acceso restringido para evitar intrusos.

“Vivo con este miedo, esta violación, todos los días, pero me niego a permitir que se ignore lo que me sucedió”, declaró, conmovida, al cierre de su intervención.

La investigación sigue abierta

La policía de Fort Lauderdale está a cargo de la investigación y ha reiterado su llamado a la ciudadanía para que colaboren aportando cualquier información que pueda conducir a la captura del agresor.

Quienes puedan ofrecer datos relevantes pueden comunicarse con la línea de Alto al Crimen del condado de Broward, llamando al número (954) 493-8477. Las autoridades garantizan confidencialidad en las denuncias.

Airbnb en el ojo del huracán en Florida

Esta semana trascendió que la creciente presencia de alquileres a corto plazo en vecindarios residenciales de Miami ha provocado una ola de indignación entre sus habitantes, quienes denuncian alteraciones significativas en la convivencia y la seguridad de sus comunidades.

Barrios como Brickell, Shenandoah y Los Roads han visto amenazada su tranquilidad por el constante ir y venir de inquilinos temporales.

Según reportó Telemundo 51, los residentes aseguran que plataformas como Airbnb están transformando casas particulares en “pequeños hoteles” sin control ni supervisión suficiente. Esto ha dado lugar a fiestas ruidosas, comportamientos sospechosos y una sensación generalizada de inseguridad.

Ante esta problemática, las asociaciones vecinales han empezado a organizarse y exigir sanciones más severas. Los vecinos insisten en la urgencia de reformas locales que regulen con mayor firmeza los alquileres a corto plazo, y que devuelvan la paz a comunidades que durante años se caracterizaron por su vida tranquila.