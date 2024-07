Cubano responde a crítica por celebrar victoria de España en la Eurocopa sin ser español: "¿Qué tiene que ver?"

Un cubano residente en España ha generado revuelo en TikTok tras compartir un vídeo donde relata una experiencia que vivió durante el partido entre España y Francia. En el vídeo, el joven explica que recibió un comentario por celebrar la victoria de la selección roja por no ser español.

“Quiero compartir algo con ustedes que me pasó ayer. Fue el partido de España y Francia y yo me puse super feliz cuando ganó España, incluso cogí una bandera. Y me dice una persona '¿y por qué tú te pones así si no eres español?'", comienza contando @full_javy89 en un video de TikTok.

"Yo me quedé mirando, diciendo: "¿Y eso que tiene que ver?". ¿Qué tiene que ver que no sea español para sentir lo que sea por el equipo que sea de la nacionalidad que sea? Cuando vivía en Cuba, yo sentía por el equipo de España cuando jugaba Eurocopa o Mundiales".

"¿Qué tiene que ver que sea de Cuba para apoyar a España? Independientemente que vivo aquí desde hace 8 años. En mi país, en mi familia, mis vecinos, sentimos por España. Recuerdo que fue una locura cuando España ganó el mundial”, declaró en su mensaje, afirmando que en Cuba, España tiene una gran afición apoyándoles.

El video ha generado una gran avalancha de comentarios de apoyo de españoles y cubanos, que destacaron que el amor por el fútbol trasciende fronteras y también nacionalidades.

"A mí me hace feliz que lleves esa bandera y festeje la victoria de España, respecto al comentario que te hace esta persona, es ridículo, ignorancia", "Eres libre de apoyar al equipo que quieras, ni caso", "Por supuesto España es tu segundo país. ¡Viva Cuba!" o "Que la gente habla sin tener idea...mi cuñado es cubano y siente como tú", son algunos de los mensajes que le enviaron a @full_javy89.