Aly Sánchez enternece las redes con fotos de sus hijas: "Compárteme tu consejo favorito como mamá"

Aly Sánchez adora cada momento que vive junto a sus hijas Sarah y Sophia, disfrutar de su crecimiento, incluso de los detalles más pequeños, le han regalado una experiencia única e irrepetible.

La actriz y comediante cubana enterneció las redes con unas hermosas fotos junto a sus niñas que seguramente formarán parte de esos recuerdos que atesorará siempre, sobre todo cuando hayan crecido.

“Compárteme tu consejo favorito como mamá… Desliza te dejé un carretico que me llena de orgullo”, escribió Aly junto a las instantáneas en su Instagram.

Las fotos recibieron infinidad de elogios de los seguidores de la artista, pero las mamás en los comentarios dejaron unos cuantos consejos.

“Diariamente les digo que soy su mamá pero también soy su mejor amiga, su mejor confidente y la que siempre va estar con ellos ante cualquier situación”; “Aun no soy mamá, un consejo de la mía: el saber no ocupa lugar, estudia para que nunca dependas de nadie”; “Sin dejar de ser mamá ser amiga, confidente, tratarlos con mucho respeto para que ellos aprendan a respetar y a exigir que los respeten”; “Disfrútalas y gózatelas cada etapa, porque crecen muy rápido, a mí me parece que fue ayer que tenía la mía así de niña”, fueron algunos de los consejos de sus seguidoras.

Si algo puede decir Aly Sánchez a estas palabras es que está orgullosísima de sus hijas, de cuánto han crecido y aprendido, pero la satisfacción mayor es ser su mamá.