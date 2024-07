Nuevas historias salen a la luz de cubanos con I-220B detenidos por ICE

Los casos de una mujer y un joven cubano con I-220B (Orden de supervisión y deportación) que han sido detenidos recientemente cuando asistían a su cita migratoria y quedaron a disposición del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Miramar, en el condado de Broward, para una posible deportación a Cuba, han levantado las alertas de otros cubanos con igual condición.

A partir de estas revelaciones nuevas historias han sido contadas por la cadena televisiva Telemundo 51, que le ha dado seguimiento al caso.

Una de ellas es Llamiris Gámez, quien fue detenida por las autoridades migratorias cuando se dirigía a su trabajo, rememoró su hija a la televisora.

Fue el 17 de junio, cuando agentes de ICE se presentaron en su domicilio para proceder con su detención.

“Ella tiene un Master Degree, tiene títulos del Cambridge, habla inglés fluido, es una profesional”, menciona la hija señalando que son el tipo de profesional que el régimen necesita.

Otro caso que ha salido a la luz es el de Susete, una cubana que era residente en Estados Unidos y que pasó más de seis meses fuera del país.

“Se demoró más del tiempo determinado para entrar nuevamente al país. En el aeropuerto es donde la detienen, le quitan la residencia y en ese momento la pasan al Centro de Detención”, contó su madre a Telemundo.

Hace unos días se conoció del caso de Lisván Isidrón Cabrera, de 26 años, quien entró a Estados Unidos en marzo de 2021 por fronteras, ganó el miedo creíble, pero perdió su caso de asilo político ante las autoridades migratorias.

Al asistir a su última cita migratoria quedó detenido por los agentes de ICE.

“Él no tiene a nadie, él me tiene a mí nada más y a su hermano. Nosotros no tenemos a nadie en Cuba. No sé qué sería si me lo mandaran para allá”, dijo su madre Mirielzi Cabrera.

Días después, Yoselianys Rodríguez quedó a disposición del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Miramar.

Casada con un médico, también originario de la isla, que abandonó una misión en Venezuela y que es ciudadano estadounidense, Yoselianys enfrenta el peligro de ser deportada a la isla.

“Para que un cubano sea deportado tiene que ser aceptado por Cuba”, dijo el abogado de migración Antonio Ramos, quien enfatiza en una preocupación sobre esta nueva tendencia en la práctica de ICE.

Opinión con la que coincidió hace unos días Rosaly Chaviano, abogada que lleva el caso de Lisván.

“Sabemos de tantas personas que están en Estados Unidos, con muchísimos años aquí, que tienen crímenes bien fuertes y aun así Cuba no los quiere”, señaló.

Chaviano además puntualizó que han observado un patrón en este tipo de deportaciones y es aquella de que la isla caribeña acepta a jóvenes recién llegados a Estados Unidos.

“No nos han dicho oficialmente que esto es un patrón, que lo están haciendo de esta forma, simplemente basándonos en lo que hemos visto, las personas que han deportado recientemente, los años que han entrado y las edades, es lo que nos está dando a entender”, apuntó.

En un intento desesperado de evitar que sean devueltos a Cuba, donde terminan acosados por la policía del régimen y sin oportunidades de trabajo, migrantes cubanos y familiares de estos han realizado protestas para exigir el cese de las deportaciones y pedir la regularización para quienes obtuvieron un documento I-220A al entrar a Estados Unidos.

El pasado mes, el gobierno de Estados Unidos realizó su decimoquinto vuelo de deportación a Cuba, en el que fueron retornados 56 inmigrantes cubanos.

“Suman 48 operaciones de devoluciones, con 744 personas desde diferentes países de la región, tanto por vía aérea como marítima”, agregó el Ministerio del Interior (MININT) en X.