Cubanos deportados de EE.UU. están acosados y sin trabajo en Cuba

Cubanos deportados desde Estados Unidos aseguran que son acosados por la policía del régimen y están sin oportunidades de trabajo desde que llegaron a Cuba.

Familiares de los deportados denunciaron ante la prensa estadounidense la represión que viven estas personas desde que volvieron a Cuba. Comentan que se mantienen encerrados en sus hogares para evitar la persecución policial.

El gobierno estadounidense dijo que evitaría la devolución de personas que sufrieran persecución en Cuba, pero a pesar de ello las denuncias de represión ya llegan desde la isla.

"Los muchachos tienen miedo a salir a la calle porque saben que cualquier cosa que ellos hagan los van a recoger. No pueden buscar trabajo, ni pueden trabajar para el estado" dijo Antonio Franco, un familiar entrevistado por el periodista Daniel Benítez para Univisión Miami.

"Ellos son cubanos y están en tierra cubana. El gobierno va a hacer con ellos lo que le de la gana. Ya no tienen futuro. Los que iban a la universidad ya no pueden regresar, los médicos ya no pueden practicar medicina", dijo Franco.

Esta semana algunos de los 123 cubanos deportados desde Estados Unidos denunciaron que mientras estuvieron detenidos por ICE tuvieron acceso inadecuado a la información de sus casos.

Se preguntan ¿por qué les tocó a ellos ser retornados? y aseguran que no tuvieron oportunidad de demostrar el miedo que sienten y los problemas que tenían al llegar a la frontera.

La deportación a Cuba implica también para los afectados un sentimiento de frustración, sobre todo en aquellos casos de personas que pasaron largos meses detenidos en Estados Unidos y que no esperaban nunca que esto ocurriría.

La probabilidad de que se produzca una segunda ronda de devoluciones es alta y podría cumplirse en los próximos días.

Los vuelos de deportación a Cuba estaban congelados desde diciembre de 2020. La administración del presidente Joe Biden reinició estas deportaciones como una de las acciones de su estrategia para frenar el flujo irregular de migrantes cubanos por las fronteras estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la administración Biden se comprometió con la entrega de al menos 20 mil visas anuales para inmigrantes cubanos, aspecto que se incumplió durante la administración de Donald Trump.