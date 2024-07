Detienen a cubana con I-220B tras acudir a cita con ICE en Florida

Una cubana, que había entrado por frontera a Estados Unidos y un juez le había otorgado la I-220B (Orden de supervisión y deportación), fue detenida en su reciente cita migratoria y quedó a disposición del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Miramar, en el condado de Broward, para una posible deportación a Cuba.

Yoselianys Rodríguez está casada con un médico, también originario de la isla, que abandonó una misión en Venezuela. Ashley Cepero, el esposo, ahora es ciudadano estadounidense.

"Cuando ella llega, la dejan detenida. Y la dejan aquí en Broward, que es donde estamos", expresó Cepero a la cadena Telemundo 51.

Sobre el juicio en el que determinaron que su esposa sería I-220B, Cepero dijo que "no la defendieron y no la prepararon apropiadamente. Ella no supo qué hacer y cómo los cubanos tenemos desgraciadamente la barrera del idioma, eso fue imposible".

"Estamos juntos hace 3 años, pero estamos casados hace un año y medio. Y apenas nos casamos pusimos la petición familiar", reveló el esposo, quien además se ha reunido con congresistas locales.

Ahora Yoselianys enfrenta el peligro de la deportación a una isla de donde salió huyendo, a pesar de contar con un buen historial en Estados Unidos.

Su caso se asemeja a la de otros cubanos que han pasado por la misma situación. "Es muy extraño porque existen personas con crímenes que no son deportadas a Cuba. Y las personas que son honestas y que no han cometido ningún delito son deportadas solo porque Cuba los está aceptando", sentenció a la mencionada televisora Antonio Ramos, abogado de inmigración.

Opinión con la que coincidió hace unos días Rosaly Chaviano, abogada que lleva el caso de otro joven cubano detenido y expuesto a que lo deporten a Cuba.

“Sabemos de tantas personas que están en Estados Unidos con muchísimos años aquí que tienen crímenes bien fuertes y aun así Cuba no los quiere”, señaló la abogada.

Chaviano además puntualizó que han observado un patrón en este tipo de deportaciones y es aquella de que la isla caribeña acepta a jóvenes recién llegados a Estados Unidos.

“No nos han dicho oficialmente que esto es un patrón, que lo están haciendo de esta forma, simplemente basándonos en lo que hemos visto, las personas que han deportado recientemente, los años que han entrado y las edades, es lo que nos está dando a entender”, apuntó.

OTROS CUBANOS DETENIDOS Y CON PELIGRO DE DEPORTACIÓN

Esta propia semana se conoció del caso de Lisván Isidrón Cabrera, de 26 años, el cual entró a Estados Unidos en marzo de 2021 por fronteras, ganó el miedo creíble, pero perdió su caso de asilo político ante las autoridades migratorias. Ahora fue detenido por ICE, tras asistir a su cita de migración.

“Él no tiene a nadie, él me tiene a mí nada más y a su hermano. Nosotros no tenemos a nadie en Cuba. No sé qué sería si me lo mandaran para allá”, dijo su madre Mirielzi Cabrera, en un tono de total aflicción a Telemundo.

El pasado año, Dachel Caballero, otro cubano con I-220B fue detenido por ICE nada más llegar al lugar donde asistiría a su cita migratoria.

Caballero había entrado ilegalmente a Estados Unidos hacía cuatro años. Vivía con su esposa y su hijo pequeño.

Otro caso, fue el de Francy Pérez, un cubano que llegó a Estados Unidos por vía marítima en octubre de 2022.

Pérez había salido en libertad con un grillete electrónico, que obliga a reportarse regularmente en oficinas del ICE. Fue detenido cuando asistía a uno de los reportes.

Luis Alberto Martínez, otro cubano en similar situación, corrió mejor suerte el pasado año, luego de que el gobierno estadounidense decidiera suspender temporalmente su extradición.

"Es decir, tengo mi deportación parada por un año, [durante] el cual tengo que seguir el proceso que estaba haciendo con mi abogada, hasta que pueda, Dios primero, obtener la residencia", relató al periodista Eduardo Yusnaby Rodríguez, de Telemundo 51.

El pasado mes, el gobierno de Estados Unidos realizó su decimoquinto vuelo de deportación a Cuba, en el que fueron retornados 56 inmigrantes cubanos.

“Suman 48 operaciones de devoluciones, con 744 personas desde diferentes países de la región, tanto por vía aérea como marítima”, agregó el Ministerio del Interior (MININT) en X.