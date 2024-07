Gemelas cubanas se reencuentran en la isla tras casi cuatro años sin verse: "Conozco por fin a mi primera sobrina"

Dos hermanas cubanas han tocado los corazones de los usuarios en TikTok al mostrar su regreso a la isla después de casi cuatro años sin ver a su familia.

En sus perfiles en TikTok ambas mostraron vídeos de sus regresos a la isla: una viajó desde España y otra de Estados Unidos para ver a su familia en Cuba,

La joven Thalia (@lathaly00 en la red), publicó un primer video del emotivo reencuentro con su hermana gemela. "Después de casi cuatro años sin ver a mi gemela hoy volvemos a casa y conoce a su sobrina", escribió sobre el video que compartió preguntando cuántos como ella estaban "con esas ganas locas de volver"

"Cuando vuelves con tu familia después de casi cuatro años sin verlos y no tienen ni idea", escribió en otro de los vídeos que captaron los conmovedores momentos vividos con varios miembros de la familia. "Nada como volver a casa", aseguró.

Sin embargo, no todo fueron abrazos y alegrías, pues también dedicó un emotivo post para los que ya no están . "He vuelto feliz a casa pero todo el viaje pensando en este reencuentro. Los abuelos deberían ser eternos sí. Los amaré toda mi vida donde quiera que estén", escribió sobre un corto vídeo donde mostró los sitios descanso de dos de sus abuelitos que, aunque ya no están no físicamente, "sabía que estaban ahí".

Su hermana gemela también compartió en la misma red su conmovedor reencuentro. "Contábamos con vernos en 1 año y ya pasaron 4, me haces mucha falta hermana", dijo.

"Nunca estaré completa hasta tener a mi familia unida otra vez", aseguró Liz (@lathaly98) en otro post, donde habló de "lo difícil de las segundas despedidas".

El reencuentro de estas hermanas cubanas ha generado múltiples reacciones en TikTok: "Me hiciste llorar, yo tengo más de 11 años que no veo a mi familia"; "Y yo que soy gemela y tengo 6 años que no la veo y estoy esperando para reencontrarme con ella de nuevo, me imagino ese mágico día"; Yo soy gemela y no me imagino estar tan lejos de la mía, es mi otra mitad"; "Qué lindo reencuentro"; "Cada vez que veo el video se me salen las lágrimas"; "Yo también soy gemela y no dejo de imaginar el día que nos volvamos a abrazar...es mi otra mitad y confidente, la extraño un montón"; "Ufff qué duro, yo soy jimagua y llevo 6 años sin verlo no veo la hora que suceda", dijeron algunos.