Sorprendente avistamiento de una congregación de caimanes en el norte de Florida

Una enorme congregación de caimanes fue captada recientemente en el pantano de Okefenokee, cerca de la línea entre los estados de Florida y Georgia, en Estados Unidos.

"¡WOW! Echa un vistazo a todos los caimanes en el pantano de Okefenokee, cerca de la línea entre Florida y Georgia. ¡Increíble!", comentó el meteorólogo Matt Devitt, quien compartió el video en Facebook.

El clip de corta duración mostró una enorme cantidad de caimanes reunidos en un mismo espacio, nadando en una corriente de agua.

La escena captura la tranquila, pero impresionante presencia de estos reptiles en su hábitat natural.

En la sección de los comentarios, muchos coincidieron en señalar que resulta increíble ver esa cantidad de caimanes reunidos en un espacio.

Recientemente, la imagen de un cocodrilo americano (alligator) dándose un baño en la orilla de la playa en Miami Beach dejó sin habla a algunos internautas, mientras que otros no ven nada raro en ello.

"Pues no me volveré a bañar nunca de noche", escribió en sus historias de Instagram este jueves el testigo de la escena, que etiquetó en su video al popular perfil Only in Dade.

"Mientras tanto en Ocean Drive y 10 esta mañana...", reseñó por su parte Only in Dade horas después junto a las imágenes.

En días recientes, otro caimán, con una serpiente en la boca, fue captado mientras caminaba por una calle en la ciudad costera de Fort Myers Beach, Florida.

El meteorólogo Matt Devitt publicó el viernes en Instagram un video que muestra al reptil caminando tranquilamente con su presa.