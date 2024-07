Cubana en USA: "No tengo carro del año ni ropa de marca, pero a los míos no les puede faltar nada"

Junto a un corto video donde se le ve preparando bolsas con alimentos para su familia, una joven cubana en Estados Unidos dejó claro que su prioridad es el bienestar de los suyos.

En el video, que rápidamente ha captado la atención en redes sociales, la usuaria @tubbexita escribió: “No tengo carro del año ni ropa de marca, pero a los míos no les puede faltar nada", una frase donde refleja que, a pesar de no tener lujos , se asegura de que su familia reciba todo lo necesario.

“Así se hace”; “Muy bien hecho”; “Bendiciones para ti en especial, es así como se hace”; “Sabias palabras”; “La satisfacción tan grande que se lleva en el corazón de ayudar los suyos no tiene precio y punto”; “Así mismo estoy, no tengo vida, todo es para mi hijo, bendiciones, hasta que lo traiga”; “Qué grande, digna de admirar”; “Así estoy yo en México preparando una caja para mandar”; “Te felicito bella paisana, hermosa tu actitud, mil bendiciones, aquí un nuevo seguidor”; Mujer que vale por mil”; “Muchas bendiciones y felicidades para usted, y que Dios le permita cada día de esta vida poder hacer lo que hace por su familia que es lo más importante que uno tiene”; “Ojalá y sigas así de humilde y pa'lante con tu gente”; “Así soy yo todos los meses, bendiciones”; “Nadie se imagina la alegría que da estar en Cuba y que te llegue una jabita de esas, cosas tan simples y básicas, muchos se mueren y no llegan a comer la mayoría de las cosas, bendiciones para ti”; “Admirable ya que hoy en día la humanidad quiere aparentar más de lo que puede y dejamos a un lado a lo que en realidad tenemos por pura mierda, bendiciones para ti, afortunado el hombre que te tenga”, aplaudieron muchos su actitud.

Ante el comentario de un usuario que lamentaba que muchos en la isla no agradecieran la ayuda, no dudó en contestarle "Por eso hago todo lo que hago por los míos, porque no es mi caso, se conforman con lo que les pueda dar".