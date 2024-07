Piden ayuda para cubrir gastos funerarios de enfermera cubana fallecida en EE.UU.

Familiares y amigos de la enfermera cubana Danay García Hernández, quien murió este lunes en Texas, solicitaron ayuda económica para cubrir los gastos de sus funerales en Estados Unidos.

García, de 49 años y madre de un adolescente, falleció víctima de un cáncer de pulmón, contra el que batalló durante largo tiempo. Una fuente cercana a su entorno dijo a CiberCuba que se encontraba hospitalizada por complicaciones de la enfermedad y sufrió dos paradas cardíacas que le causaron la muerte.

Thathy Abraham, colega y amiga de García, lanzó una petición de ayuda para recaudar fondos que permitan a su familia hacer frente a los costos de los servicios funerarios.

“Quisiera que todos los amigos de Danay la ayudáramos. Su cuerpo aún continúa en la morgue. Todos sabemos lo costoso que es mover un cuerpo. Si cada uno aportamos un granito de arena podríamos ayudar a su madre, que es una persona mayor, y su hijo aún está muy adolescente”, pidió Abraham.

Damarys García, hermana de la fallecida, compartió el mensaje en sus redes sociales. A propósito de dudas y comentarios que algunas personas expresaron acerca de la credibilidad de la solicitud, señaló: “Por favor apoyen esta idea para ayudar con el sepelio de mi hermana. Esto no es una estafa. Esta muchacha es una compañera de trabajo de mi hermana que solo quiere ayudarnos en este momento tan triste. Cualquier duda llamen al mismo contacto de mi hermana que lo tiene mi madre en estos momentos”.

La persona que desee colaborar puede comunicarse a los números +1 (469) 650-2701 y +1 (469) 490-8666, indicó la nota.

García llegó a Estados Unidos en 2022, luego de residir en Ecuador durante aproximadamente siete años. La sobreviven su anciana madre Mercedes y su joven hijo Caleb, con quienes residía en EE.UU., y otros familiares en Cuba. Era natural de la provincia de Artemisa.

Su muerte ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y colegas, que han publicado en redes sociales mensajes de recordación, cariño y admiración hacia su persona.

“Acabo de despertar con esta triste noticia, mi amiga Danay de tantos años de vivir los momentos de adolescentes que ya no existen, tantas fuerzas que me has dado, hermana, y te me fuiste sin volvernos a ver. Vuela alto amiga, que Dios te tendrá en un lindo lugar”, escribió Iraida Espinosa.

“Qué tristeza, estoy muy deprimida. Toda nuestra familia está conmovida con esta noticia, nos dejaste muy joven, con muchos planes y nosotros de volvernos a encontrar; pero lo que hoy me levanta de nuevo son las promesas del señor que un día nos volveremos a encontrar y será para siempre”, fueron las conmovedoras palabras de una de sus familiares.

“Hemos perdido una gran amiga, condolencias para sus familiares, vecinos y todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocer a la gran persona que fue. Hasta siempre Dany, te llevaremos muy adentro del corazón, y seguirás presente para todos”, expresó otra amiga.

Profesionales que trabajaron con García en Ecuador también manifestaron a CiberCuba que era una excelente persona y enfermera.