Cubana da la bienvenida a su padre a Estados Unidos: "Esos 5 años fueron eternos, pero ya te tengo aquí"

Imposible no emocionarse al ver este reencuentro de una cubana en Estados Unidos con su papá tras cinco años separados.

En TikTok, la usuaria @yilen_hernandez mostró el conmovedor momento en que da la bienvenida a su padre a suelo americano a donde, según puede inferirse por los hashtags, llegó con parole humanitario.

Pero si emocionados estaban tanto el señor como su hija, que no podían contener las lágrimas ni soltarse del tan esperado abrazo, también lo estaba el hijo de ella que no pudo contener los deseos de lanzarse a correr hacia su abuelo.

"Mi padre del alma, cuántos años sin, esos 5 años fueron eternos pero ya te tengo aquí gracias a Dios, te amo tanto", escribió en la red, donde los comentarios cargados de emociones y buenos deseos hacia la familia no tardaron en reaccionar a la bonita escena familiar.

"Muchas felicidades para esa familia, aunque uno no quiera se le salen las lágrimas"; "Eres millonaria y no lo sabes yo doy lo que fuera por un abrazo así de mi mamá, papá, y mi hermana que viven en España y yo en USA hace más de 3 años que no los veo me sacaste las lágrimas"; "Derroche de alegría la del niño cuando vio a su abuelo, qué lindo cómo brincaba de alegría, felicidades y bendiciones para tu papi"; "El video más precioso que vi hoy"; "Gracia a Dios hermanita"; "Qué emoción felicidades"; "Muchas felicidades y mil bendiciones, Dios tarda pero no falla"; "Qué bueno Dios los bendiga"; "Yo llorando con ellos, ese es mi mayor anhelo que mis padres lleguen aquí"; "Lo más lindo del día. Qué conmovedor, qué sentimientos más hermosos, bienvenido a este gran país salud y prosperidad"; "Felicidades y bendiciones, sueño con ese día, Dios"; "Felicidades me han hecho llorar"; "Qué bendición tan linda", se lee entre los cientos de mensajes que se acumulan en el tablón de comentarios.

El reencuentro, por su parte, completa la dicha de esta joven cubana que unos meses antes -en mayo- había recibido a su niño tras similar cantidad de años separados.