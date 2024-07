"Son 16 años arriba de la bola": Yomil reflexiona sobre su trayectoria

En medio de su gira por Europa, Yomil pasó por sus redes para compartir fotos desde Valencia y reflexionar sobre todos los años que lleva sumando logros en su trayectoria musical.

A través de las stories de su cuenta de Instagram, el reguetonero cubano mencionó los proyectos en los que ha participado en estos años y aludió a algunas de las razones que lo han llevado a mantenerse.

"El 26 de agosto cumplo nueve años desde que empecé mi proyecto como director de grupo, si* hablar los otros seis años que estuve tres en D.D y tres en Los 4, son 16 años arriba de la bola", dice en el mensaje escrito hace unas horas.

"Se dice fácil pero créeme eso es más difícil de lo que se imagina; se llama resistencia, disciplina, calidad y soy mi propio manejo, las disqueras no me han robado un peso porque he sabido hacer buenos negocios", cerró sus palabras.

Instagram stories / Yomil

Antes de esta story, Yomil, quien ha venido a su gira por el Viejo Continente acompañado de su novia Daniela Reyes, había utilizado la misma sección efímera de la red social para reflexionar sobre cómo este tour le está ayudando a ver mejor qué está triunfando por este lado del mundo y qué pasos debe dar en su carrera para seguir estando en la preferencia de los amantes del género urbano más allá de la isla.

“Esta gira me ha venido muy bien, entendiendo que la música que estamos haciendo no está cruzando fronteras, de este lado del mundo se está consumiendo la música muy diferente a la que estamos haciendo. Estoy loco por regresar a Cubita para centrarme en retomar mi carrera siento que me achanté y conozco mi potencial y no me puedo dar ese lujo, vamos a ponernos de ping* asere como siempre”, dijo.

El tour de verano "Europa 2024" de Yomil arrancó en junio pasado en Tenerife y cerrará el próximo 24 en Barcelona.

El 18 de julio pasado Yomil no pasó por alto en redes el cuarto aniversario de la muerte de su amigo y compañero El Dany. En un sentido mensaje, recordó el impacto de su partida y el vacío que dejó en la música urbana de Cuba. "18 de julio del 2020 ha sido el día más triste de la música urbana de Cuba. Hoy se cumplen 4 años desde tu partida hermano y sigues presente, nadie te ha olvidado y para eso estamos tus amigos, tus familia, tu mismo equipo, para hacerles saber a todos que existe un Sensei que desde el cielo nos da fuerza y mucha luz para seguir adelante. Descansa en paz hermano mío que Cuba nunca te va a olvidar", dijo en su sentida publicación.