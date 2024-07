El Yonki dedica conmovedora canción a su mamá a dos meses de su fallecimiento: "Mi mundo se siente vacío"

A dos meses del fallecimiento de su mamá, Alejandro Santoya, El Yonki como se le conoce popularmente, ha querido recordarla dedicándole una conmovedora canción que resume toda la añoranza que siente tras su partida física.

“Hoy se cumplen dos meses pero sigues bella y te siento al lado mío, estoy sacando fuerza del dolor para dar la mejor versión de mí, eres mi todo el aire que respiro, me dejaste una tarea muy difícil pero en tu nombre tengo que enfrentarlas todas y darle honor a tu corona, todos tus vecinos, amigos y tu barrio te extraña ya nada será igual sin ti. Santa por siempre. Te amo mamá”, escribió el reguetonero en su Instagram al compartir la canción junto a una foto de su mamá.

El tema comienza con los últimos mensajes que se enviaron ambos antes de su muerte. Cuando El Yonki iba de camino a Cuba a verla le decía que es que su tesoro, su princesa y la ama con la vida y su mamá le aseguraba que estaba loca por abrazarlo.

“Qué difícil se me aceptar que no estás al lado mío / Mi mundo se siente vacío / De noche siento mucho frío, no tengo tu abrigo”, dice una parte de la letra de la canción.

En los comentarios a su publicación, su pareja y varios de sus seguidores, le enviaron mensajes de mucha fuerza, añadiendo que su mamá siempre estará orgullosa de él.

La mamá de El Yonki falleció el pasado mayo luego de meses luchando contra una penosa enfermedad.