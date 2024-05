Fallece la madre del reguetonero cubano El Yonki

La madre del cantante cubano de música urbana Alejandro Santoya, popularmente conocido dentro del mundo de la farándula como El Yonki, falleció en Cuba.

La triste noticia ha sido confirmada a CiberCuba por la pareja y mánager del reguetonero, Ani Dieppa, y quien en estos momentos se ha convertido en el mayor apoyo de El Yonki tras la irreparable pérdida.

"Vuela alto, mi amor, vuela", escribió la joven en las historias de su cuenta de Instagram haciendo referencia a la triste noticia familiar.

Ani Dieppa / Instagram

La madre de El Yonki llevaba un tiempo luchando contra una penosa enfermedad, por lo que el artista realizaba con frecuencia viajes a la isla para visitarla.

Por este motivo, varias han sido las veces que se ha tachado a El Yonki de comunista en la ciudad de Miami. Sin embargo, dichos comentarios nunca detuvieron que el reguetonero y su madre pasaran tiempo juntos en Cuba.

El pasado Día de las Madres, El Yonki aprovechó la ocasión para dedicarle a su madre unas hermosas palabras, en las que plasmó el gran amor, agradecimiento y respeto que siente por ella.

"Ningún hombre es pobre si tiene una madre a su lado. El trabajo de una madre nunca termina, pero hoy mereces el mundo y más. Al crecer, no me daba cuenta de lo mucho que hiciste para que nuestra vida diaria transcurriera sin problemas. Ahora que soy mayor, estoy asombrado por todo lo que hiciste por mí y te admiro aún más ¡Gracias por hacer de mi infancia una experiencia tan especial que no se puede olvidar! Te amo con la vida, bendiciones mi reina. Sin dudas, eres el mejor regalo de mi vida. Te amo mucho", escribió el artista junto a una fotografía de su madre.