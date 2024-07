El video de Venezuela que hará llorar a todos los emigrados cubanos

Un video llamando al voto de los venezolanos para las elecciones del domingo 28 de julio apeló a las emociones de los electores mostrando una situación que también resulta familiar para los cubanos.

El clip, publicado en redes sociales por el portal Mérida Noticias, llamó al voto a través de un mensaje que mostró el dolor de familias separadas y rotas por la ausencia de miembros que han tenido que marchar al exilio o emigrar en busca de un futuro mejor.

Sentados a la mesa, los padres de una familia venezolana conversan con sus hijos de sus problemas cotidianos. El joven se sienta a engullir comida rápida comprada en la calle, porque el trabajo no le deja tiempo para cocinar. La madre se preocupa por ello.

La hija no puede comer con ellos porque tiene que terminar una torta encargada por unos clientes para el día siguiente. El padre se preocupa de que trabaje hasta tan tarde. “¿Y a qué hora te vas a acostar hija?”, le pregunta.

“¿Qué hago papá, si no tengo quien me cuide la niña y necesito ese trabajo?”, le contesta la hija, con la pequeña nieta en sus brazos. “¡Qué impotencia no poder hacer más por ustedes!”, clama la madre dolida al ver a sus hijos llevar una vida de esfuerzo y privaciones.

“¡Claro que puedes mamá! ¡Mañana es el día!”, contesta el hijo a su madre. “Yo no pierdo la esperanza de que Victoria conozca a su país”, contesta la hija a sus padres. “¡Salgan mañana por mí! ¡Y por mí!”, dicen ambos jóvenes a sus padres.

Justo entonces la conversación familiar en la mesa se revela como lo que es en realidad: una videollamada de los hijos que viven fuera de Venezuela, y que animan a sus padres a salir a votar para iniciar un cambio en el país que devuelva la ilusión a las familias y permita el retorno de millones de sus hijos que han marchado al exilio, o emigrado por razones económicas.

“¡Lo haremos hijos!”, contesta el padre a sus hijos que ya no están en la mesa, sino en la pantalla de un ordenador. “Para que todos estemos otra vez juntos en esta mesa”, reza la madre con fervor.

El plano se abre y se ve a los padres solos en la mesa, hablando con sus hijos a través de una pantalla. “¡Qué así sea!”, contestan ambos hijos a la oración de su madre.

El video toca una fibra que conecta a venezolanos y cubanos, dos pueblos marcados en los últimos años por éxodos masivos de jóvenes huyendo de las dictaduras empobrecedoras que desgobiernan en La Habana y Caracas.

Ya sea escapando de la represión política, la violencia o la pobreza, millones de venezolanos y cubanos han tomado la difícil decisión de abandonar sus hogares y lanzarse a la aventura de emigrar en busca de un futuro mejor.

El mensaje del video subraya el dolor de las familias rotas por esas dictaduras populistas que solo han traído mayores desgracias a las sociedades de Venezuela y Cuba, y hace un llamado a la participación en las elecciones de este domingo, que pueden significar un cambio histórico para los venezolanos, a pesar de la amenaza que pende sobre ellos de perder el poder el dictador Nicolás Maduro.