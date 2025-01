¡Así no, Nicolás! Maduro intenta hablar inglés y le llueven críticas

Nicolás Maduro, quien se juramentó este viernes como presidente de Venezuela por otros seis años a pesar del rechazo popular, intentó hablar inglés durante la ceremonia de toma de posesión y le llovieron críticas.

"Como se dice en inglés la joya de la corona, "de craon yuwuol, de imperalis, iunait stait on Europa" (the crown jewel, the imperialism, The United State and Europa), –y prosiguió en español pero fingiendo ser angloparlante– "están derrotados", dijo Maduro.

"¡Así no, Nicolás!", fueron algunas de las reacciones en redes sociales, donde circula el video.

El escritor Emmanuel Rincón lo definió en su perfil de X como "un animal salvaje tratando de hablar inglés".

Maduro se juramentó de forma ilegítima para un tercer mandato presidencial consecutivo, en un acto rechazado por gran parte de la comunidad internacional debido a la falta de transparencia y legitimidad en el proceso electoral celebrado a finales de julio de 2024 en la nación sudamericana.

Tanto sus opositores como varios gobiernos extranjeros, incluidos Estados Unidos, habían instado a Maduro a no asumir el cargo y a iniciar una transición democrática tras los cuestionados resultados de las elecciones del 28 de julio.

Las actas de votación presentadas por la oposición dieron como ganador por amplísimo margen al candidato opositor Edmundo González, pero el chavismo desestimó estas evidencias y se proclamó victorioso aunque no presentó sus actas ni ninguna evidencia.

Este jueves, la líder opositora venezolana María Corina Machado salió de la clandestinidad para participar en una movilización en Caracas en rechazo al robo electoral.

Sin embargo, cuando ya se marchaba del acto, Machado fue secuestrada por fuerzas afines al régimen chavista de Nicolás Maduro y liberada poco después.

En X, la opositora agradeció ayer a los venezolanos su participación en la protestas porque el pueblo demostró "cómo se VENCE al miedo!".

"Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana. Gracias, gracias, a todos los ciudadanos que salieron a las calles a reivindicar nuestra victoria del 28 de julio y a COBRARLA! Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron. Yo estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes HASTA EL FINAL!", escribió.

En varias ocasiones Maduro ha hecho el ridículo intentando hablar inglés. En 2020 generó decenas de memes intentando pronunciar el nombre del rapero Kanye West (a quien llamó "Kanny Wesk"), y en 2017 envió un mensaje en inglés al entonces presidente de EE.UU. Donald Trump, que probablemente este todavía no ha logrado descifrar.

