Pinar del Río reacciona y continúa con vida en la gran final de la pelota cubana

Pinar del Río reaccionó este sábado y, después de caer en los tres primeros juegos, venció al campeón nacional Las Tunas con un contundente 6-0 en el terreno de sus rivales, obteniendo así una victoria que mantiene vivas sus esperanzas en la gran final de la Serie Nacional de Béisbol en Cuba.

“Fue otro partido de vida o muerte. Para nosotros no hay un mañana. Logramos hacer carreras en los primeros innings y mantuvimos la ventaja. Se conectó mejor a la ofensiva y estuvo excelente el picheo de Valle. Saldremos igual de combativos mañana a la grama del Mella”, declaró en conferencia de prensa Alexander Urquiola, director de Pinar del Río.

El desempeño de los vueltabajeros ante un repleto estadio Julio Antonio Mella fue obra del abridor Mario Valle, quien en siete capítulos permitió solo cuatro indiscutibles. Valle ponchó a cinco bateadores, regaló tres boletos y llegó a retirar doce hombres en línea.

“Hoy era el juego más importante del campeonato. Me preparé para ello, trabajé con el psicólogo: mirando al rival, estudiándolo, viéndolo cómo hacía las conexiones. Al principio de esta temporada no alcancé los mejores resultados, porque tuve una ampolla en un dedo, pero ya se me sanó y está saliendo el desempeño esperado”, comentó al término del encuentro

Durante el juego, William Saavedra conectó su jonrón número 28 en postemporadas, superando así al mítico Omar Linares.

“Al conectar ayer el jonrón 27 me dio más confianza y hoy salí con plena confianza, esa que me han dado el director y todos. Antes de empezar el choque dije como capitán del equipo que esto es para el que ganara cuatro. El que mejor lo hiciera, sería el que triunfaría”, aseguró Saavedra.

Pinar del Río abrió fuego en la segunda entrada ante los envíos de Eliander Bravo cuando Mario Lázaro Sánchez despachó un vuelacercas con un hombre en circulación.

Un episodio después llegó el cuadrangular de Saavedra. Un sencillo de Juan Carlos Arencibia en el octavo ante Keniel Ferraz trajo la quinta carrera de los pinareños. La sexta llegó en el noveno por hit de Taylon Sánchez con Anier Pérez en el box.

Perdió el choque Eliander Bravo, con cuatro limpias a su cuenta.

La prensa deportiva reseña que las claves para Pinar en el juego fueron la ofensiva (15 hits) y el dominio del picheo, dejando en solo cuatro los imparables de la poderosa ofensiva tunera y retirando a 18 hombres en fila.

Este domingo, a las dos de la tarde, ambos equipos disputarán el quinto duelo de la final.

Los anfitriones irán a por el campeonato, mientras que los pinareños intentarán una victoria que les permita regresar a su terreno.