Joven encuentra billetera con documentos y tarjetas en calle de Santiago de Cuba y busca cómo devolverla

Un joven residente en Santiago de Cuba se encontró este lunes una billetera con documentos y tarjetas en la calle y enseguida buscó cómo hacérsela llegar a su dueño, sin esperar ninguna recompensa a cambio.

El protagonista de tan loable gesto se comunicó con el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien compartió en su muro de Facebook la foto de un documento oficial donde aparece el nombre del señor.

"Se llama Norge Luis Torres Ferrer y según algunos documentos dentro de la cartera, vive en el reparto Asunción, de Santiago de Cuba", reveló.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de los edificios 18 Plantas, en la Avenida Victoriano Garzón.

Para recuperar su billetera, no se exige dinero; el propietario solo debe llevar una identificación con foto y nombre que coincida con los documentos encontrados, para evitar que se le entregue a otra persona.

También puede llamar al número +53 52551106.

Al momento de la redacción de esta nota no se conoce si Torres Ferrer ya tiene en su poder su cartera.

Mientras, la publicación del reportero se ha llenado de decenas de comentarios de personas que alaban la actitud tan honesta del joven, cuyo identidad no ha sido divulgada.

"Aún quedan personas dignas, que Dios bendiga muchísimo a ese muchacho por hacer este gesto tan grande", expresó una joven.

"Ojalá hubiera millones de personas así, salud y sigue así, solo has bien y no mires a quién", dijo una matancera.

"Bendiciones, porque para sacar unos documentos es ir al cielo", señaló una mujer.

"Lindo gesto, de los que hoy en día no se ven. Así no tuviese dinero, prefieren botar los documentos o romperlos", lamentó una abogada.

En medio de la crisis económica y social que padece Cuba, es realmente esperanzador ver que aún hay personas honestas y solidarias con actitudes como esta.

Recientemente, una madre de familia residente en Santiago de Cuba se encontró en la calle un celular que se le había extraviado a sus dueños y publicó la fotografía en su muro de Facebook para localizarlos y devolvérselos.

Mayelin Lores Carmenate pidió que si alguien conocía a la joven pareja que aparecía en el fondo de pantalla del móvil, contactara con ella a través de su perfil de Facebook.

"No queremos nada, eso es suyo", aclaró Mayelin, en alusión a que no pedía ninguna recompensa. "Yo lo devuelvo porque no es mío", recalcó.

En enero, un cochero en Cárdenas, Matanzas, fue reconocido en Internet por devolver la billetera a un pasajero que la dejó perdida en el vehículo de tracción animal.

Yasmany Cuéllar, hijo del dueño de la cartera, hizo un reconocimiento a Jochi, el cochero, y expresó que "la devolvió con todos sus documentos y con el dinero", en una acción que refleja que "aún quedan personas de buen corazón".