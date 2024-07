Kuki presume de su linda relación con Alexander Delgado: "Yo sí puedo decir que tengo un papá que está presente en todo momento"

Salta a la vista que Kuki adora a su papá, Alexander Delgado. El cantante cubano y su hija mayor llevan varias semanas distanciados físicamente por la gira del grupo Gente de Zona por Europa. Pero a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, el Monarca está presente en la vida de su primogénita, sobre todo en los momentos importantes.

La joven influencer compartió un video de una videollamada entre ellos, acompañándolo de un emotivo mensaje para su papá. Unas palabras con las que expresa con cariño y gratitud la importancia de Alexander en su vida, resaltando su constante presencia y apoyo.

"Tú y mi mamá son lo más real que tengo. Muchas personas me podrán querer, pero ninguna me va a amar como ustedes. Te extraño pa. Gracias por estar en todo momento aún estando lejos. Yo sí puedo decir que tengo un papá que ha estado y está presente en todo momento", comentó Kuki.

Este mensaje ha conmovido a los seguidores de ambos, quienes no han tardado en dejar comentarios de apoyo y admiración por la relación que comparten.

"Qué orgullo y respeto sentimos por este artista, es el único artista cubano que en redes siempre sale alegre con respeto educación irradiando amor y la mejor música", "Tienes un padre ejemplar mis saludos y bendiciones", "Que bellos, que afortunados son de tenerse y disfrutar de ese lindo amor. Felicidades por hacernos soñar a los que nunca tuvimos un padre así" o "Qué bonito", son algunos de los mensajes que les dedicaron.

Después de subir este post, la joven compartió una foto junto a su madre con el siguiente mensaje: "Tengo la mamá más linda del mundo, tú me criaste tan bien mami. Yo puedo decir que tengo la mejor mamá por miles de razones. Tú eres el significado de una buena madre que no deja a su hija ni con su abuela, siempre me has llevado de tu mano en todo momento y has estado desde el primero paso hasta ahora. Te extraño siempre".