Alexander Delgado, líder del reconocido dúo Gente de Zona, se pronunció sobre su asistencia al multitudinario concierto del repartero cubano Bebeshito en Miami. La controversia, que revive el eterno debate sobre la relación entre arte y política en el contexto cubano, llevó al artista a justificar su decisión y reafirmar su postura pública.

El Monarca explicó que su presencia en el evento respondió a una invitación de Nelson, un amigo cercano y promotor del concierto. En sus declaraciones, dejó claro que desconocía cualquier posible vínculo de los organizadores con el régimen cubano.

Lo más leído hoy:

“Yo no tengo conocimiento de quiénes son los organizadores de su concierto, si son parte de la dictadura o si son parte del comunismo. Me voy enterando por ustedes”, afirmó. Asimismo, subrayó que no asistió al evento buscando protagonismo, sino por su genuino aprecio hacia la música de Bebeshito. "De hecho, me gusta su música y respeto a su equipo de trabajo", añadió.

El cantante también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su trayectoria como artista exiliado y su posición política. Lamentó la falta de reconocimiento en los medios oficiales cubanos, a pesar de su importante contribución a la música. Cabe destacar que el concierto de Bebeshito en Miami apareció en el noticiero de Cuba, lo que llevó a Alexander a decir "A ver si esto lo ponen en el noticiero" en su concierto de fin de año.

“Artistas como yo, que nos encontramos en este lado, nunca nos han sacado en el noticiero de Cuba. Tenemos que estar molestos porque hemos hecho un trabajo importante”, comentó, comparando su situación con la de grandes figuras como Celia Cruz. Este reclamo destacó su compromiso con el mensaje de Patria y Vida, símbolo de la lucha por la libertad en Cuba.

Aunque reafirmó su definición política, Alexander Delgado insistió en mantener una separación clara entre su vida artística y sus convicciones personales. “Soy Patria y Vida. Tengo mi definición política, pero no juzgo a nadie. El Bebeshito no es mi amigo, pero admiro su música y conozco a su equipo”, señaló. Con esta declaración, el cantante defendió la libertad de pensamiento y el respeto hacia las diferentes posturas ideológicas.

Alexander Delgado insistió en que su presencia en el concierto no debe interpretarse como un gesto político, sino como una muestra de apoyo al arte y la cultura.

Preguntas frecuentes sobre la asistencia de Alexander Delgado al concierto de Bebeshito