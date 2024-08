Basura inunda calles de Santiago de Cuba ante inacción de autoridades

Vertederos de basura en repartos de Santiago de Cuba Foto © Collage de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Los vertederos de basura pululan por toda la ciudad de Santiago de Cuba, sin que las autoridades tomen acción para solucionar un problema que agrava el ya complejo panorama sanitario marcado por el azote del dengue y el virus de Oropouche.

Múltiples denuncias de residentes en la populosa ciudad salieron a la luz pública en las últimas horas, por intermedio del comunicador Yosmany Mayeta, en cuyas plataformas digitales ha publicado fotografías que evidencian la grave situación.

Vecinos de los repartos Altamira y Villalón denunciaron la insalubridad de los lugares donde habitan, a causa de la acumulación de los desechos en las calles porque la Empresa de Servicios Comunales no realiza la recogida sistemática de la basura, como corresponde.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

En la calle 7 de Altamira los residentes se quejaron de un gran basurero, que ha tupido los tragantes y estancado el agua.

“Estamos cansados de la peste a animal muerto y a desperdicio, nadie se preocupa por recoger la basura, ni que el basurero está en la cerca del círculo infantil y del supermercado”, reveló una joven llamada Yuleydis.

Según la denunciante, en la esquina de las calles 7 y 10, “tiran animales muertos, bolsas con las tripas de puercos y cualquier animal muerto, los desechos sólidos de las casas colindantes y hasta gajos y ramas de árboles que han sido podadas por los vecinos”.

La joven expresó también su preocupación por la tupición de los tragantes y el estancamiento del agua: “Los mosquitos nos están desangrando, y yo me he quejado al Policlínico por este foco de epidemia y no vienen. El charco llega a pocos centímetros del supermercado porque están tupidos los tragantes y Comunales es quien único puede hacerlo y el dengue sí mata, parece que están esperando que haya muertos”, advirtió.

Menos de dos horas después de esta denuncia, funcionarios de Servicios Comunales llegaron y limpiaron el área, informó Mayeta en otro post.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Sin embargo, personas que viven en la calle Comancié le hicieron llegar otra denuncia por el vertedero que se ha formado al lado de un consultorio del médico de la familia de ese barrio y “piden que sea recogido con prontitud”.

“Es inconcebible que si entran a un barrio para recoger basura, no recojan todos los basurales del reparto y más si perjudican a personas y pacientes que asisten a una consulta médica”, subrayó Mayeta.

“Estas imágenes de la basura alrededor de una posta médica demuestran que el Sistema de Salud Pública en Santiago de Cuba es un sistema fallido y decadente”, aseveró.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Un escenario similar tienen ante sí los vecinos y personas que transitan por la calle 2da, Callejón de Gata, entre Hermano Ducase y Santa Rita, en el reparto Villalón, a un par de cuadras de la conocida pizzería de San Agustín.

La persona que envió la denuncia afirmó que “llevan más de un mes sin que Servicios Comunales recoja el macrovertedero que afecta a toda la barriada” y, pese a las quejas que han hecho en el Policlínico Ramón López Peña (área de salud donde está el basurero), las autoridades sanitarias han hecho caso omiso a los residentes perjudicados por el problema.

Mayeta hizo un llamado a las autoridades del gobierno, de salud pública y de comunales, tanto de la ciudad como de la provincia, para que solucionen el problema de inmediato.

En uno de sus posts, recomendó que “pongan contenedores plásticos de Recolección de Desechos Sólidos y basuras, con tapas, protegidos, y mantengan un cronograma constante de recogida... para evitar microbasurales y el gran charco de aguas albañales estancadas”.

A las direcciones de los policlínicos de cada zona las instó a “sacar al personal de salud a las calles”, para que “hagan un levantamiento de los basureros en sus zonas y sean recogidos en el menor tiempo posible”.

“Las autoridades de Santiago de Cuba quieren erradicar los brotes epidemiológicos que están afectando grandemente a la población, pero son los jefes los causantes de que esta epidemia se siga proliferando”, advirtió el comunicador.

Asimismo, pidió a sus seguidores que este jueves y viernes publiquen fotos y videos en las redes sociales de los vertederos en sus barrios, para que las autoridades se movilicen a recoger la basura que contamina la ciudad.

“Arranquemos la indolencia gubernamental de una vez y para siempre”, dijo, y emplazó a la primera secretaria del partido en la provincia, Beatriz Johnson, y al gobernador Manuel Falcón a que “cumplan con la función de dirigir bien o, si no, que dejen sus puestos públicos”.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Los numerosos basurales en todas las ciudades cubanas han incidido en la rápida proliferación de epidemias, como el dengue y el Oropouche, en lo que va de año.

En mayo pasado, la alerta que hicieron llegar a Mayeta pobladores de Santiago de Cuba acerca de personas enfermas con fiebres altas y otros síntomas, cuya causa los médicos no lograban determinar, fueron las primeras señales de alarma sobre la presencia del virus de Oropouche en Cuba.

No fue hasta días después que las autoridades de la provincia reconocieron la aparición de un brote de un virus desconocido, que estaba siendo investigado. A fines de ese mes, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer la detección del Oropouche por primera vez en el país.

Hoy la enfermedad está extendida por toda Cuba, y la población corre un alto riesgo de contraerla, debido a que las autoridades no han adoptado a tiempo las medidas para contenerla ni emplean los recursos necesarios para eliminar los mosquitos que transmiten el virus.

Tras la llegada del Oropouche, la situación epidemiológica en la isla se complicó aún más debido a la presencia del dengue, una enfermedad que ya es endémica en Cuba.