Población denuncia brote de enfermedades en Santiago de Cuba ante el silencio de las autoridades

Residentes en Santiago de Cuba están denunciando una eclosión de enfermedades sobre la cual las autoridades se mantienen en total silencio.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada denunció el sábado en Facebook que hay un "gran brote" de epidemia con síntomas de fiebre y vómitos en los repartos Quintero, Santa María y Boniato, en el municipio cabecera.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

La información fue confirmada por más de 300 personas en la publicación.

"Ahora mismo conozco a más de 20 personas infestadas y yo también lo pasé, son unos dolores de cabeza insoportables, fiebre, dolor en la espalda, vómito, diarrea, dolor en los ojos y cuando te curas te deja con mucha flojera y dolores leves de cabeza por unos días", dijo un cuentapropista.

"Yo estuve grave y en mi zona casi todo el mundo estuvo igual. Hay focos donde quiera y dicen que no hay petróleo", señaló una cantante.

Foto: Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

"Es cierto, en casi cada casa hay un caso de esto. Hay quien dice que es dengue, otros que un virus. Yo no sé, solo sé que los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor en la espalda, en los ojos, mareos, vómito. En fin mi cuarto día no tengo fiebre, pero sí mucho malestar", relató una joven.

Varios internautas aseguran que con el calor hay más propagación de mosquitos y como quitan la electricidad casi la noche entera no se pueden utilizar los ventiladores para ahuyentar los mosquitos.

Otros recordaron que existe muy poca limpieza, faltan jabones, detergente y desinfectantes para garantizar la higiene adecuada.

Esa opinión fue compartida por Mayeta Labrada, quien pidió a sus lectores que si se enferman le hagan saber qué les dice el médico.

"Aunque las personas han acudido a las instalaciones hospitalarias y áreas de salud, los médicos no determinan qué epidemia puede ser, muchos lo asemejan a los síntomas del dengue, algo no confirmado aún por el Ministerio de Salud Pública", dijo en otro post.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

El reportero compartió fotos y videos que muestran las pésimas condiciones higiénicas en Santiago de Cuba, donde existen graves problemas de acceso a agua potable; con personas que reciben agua de color marrón, otras que van con sus cubos a recoger el líquido de un salidero en un lugar rodeado de desechos y escombros, hasta un río de agua sucia que circula por varias cuadras.

"El almacenamiento de agua potable en tanques bajos, los salideros y aguas estancadas en barrios periféricos, los grandes basurales y áreas con arbustos y hierbas altas y no atendidas por servicios comunales, son causas favorables para que se propague el dengue o cualquier epidemia", recordó en su Facebook.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

"Pongan en cuarentena muchas de estas barriadas y habiliten alimentación para que no tengan que salir de sus barrios en busca de alimentos o cualquier producto de primera necesidad, para que no se propague a otras zonas que aún no están afectadas", exigió.