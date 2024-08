Cantante cubano Danilo Paris deleita con su interpretación de "Love Yourself" de Justin Bieber

El joven cantante y compositor cubano Danilo Paris compartió con sus seguidores en redes un video en el que interpreta a capela y acompañado de guitarra la canción "Love Yourself" de Justin Bieber.

"¿Es esta la canción más bonita de Justin?", preguntó el también realizador audiovisual al compartir el post en la red.

El video, publicado hace seis días en su cuenta de TikTok, ha acumulado miles de vistas y una gran cantidad de reacciones positivas, que reflejan el impacto que ha tenido en los seguidores la interpretación de Danilo: "No mires así fijo que me muero"; "Precioso; "Muero"; "Bravo, cualquier idioma se escucha bien en tu voz"; "En español va"; "More music in English"; "Yo amo la de Lonely de Justin"; "Sus ojos"; "Tiene todo para ser una gran estrella"; "Ya sea en inglés o español esa voz tuya es demasiado hermosa"; "Me estoy enamorando", le dijeron.

Cabe recordar que Danilo Paris llegó a Estados Unidos en febrero de 2023 gracias a un parole humanitario.

Este joven artista, que se dio a conocer en Cuba en el programa infantil "Alánimo", presentó en junio de este 2024 su disco "Amanecer" que incluye música tradicional cubana como el son, la guajira y el guaguancó.

"Este era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y finalmente puedo compartirlo", aseguró en su momento.

¿Y a ti qué te parece esta versión de "Love Yourself"?