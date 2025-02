Yulien Oviedo arremete contra el reparto: "Sería como traicionar todos los años estudiados"

El cantante y músico cubano Yulien Oviedo ha encendido las redes sociales con sus declaraciones sobre el género reparto. Durante una entrevista en el programa Destino Tolk, el artista dejó clara su posición respecto a este popular estilo musical.

"No es criticable, hay personas que dicen no lo voy a hacer, hay otras que cambian de un momento a otro, hay otros que se van con la tendencia. Yo no haría eso porque sería como traicionar todos los años estudiados. Sería tirar por la borda todo mi conocimiento musical que gracias a Dios adquirí en la escuela", afirmó Oviedo en la entrevista.

Cuando el presentador le preguntó si para hacer reparto se requería un amplio conocimiento musical, el artista respondió tajantemente: "Cualquiera lo hace".

Las palabras de Yulien Oviedo generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos aplaudieron su postura, mientras que otros la criticaron duramente.

Comentarios como "Este chamaco lo que sí no se le puede quitar es que es muy pero que muy buen músico", "Cualquiera hace reparto, el problema es pegarse", "Tienes razón" o "¿De qué le ha servido el conocimiento si no pega ni un chicle?", reflejan la diversidad de opiniones sobre el tema.

El reparto, uno de los géneros urbanos más populares en Cuba, ha generado controversias en el mundo de la música, dividiendo a quienes lo ven como una expresión auténtica de la calle y a quienes lo consideran una tendencia pasajera con poca exigencia técnica.

La declaración de Yulien Oviedo refuerza la posición de algunos músicos formados académicamente que prefieren mantenerse alejados del género, aunque el debate sobre la calidad y el impacto del reparto sigue abierto en el panorama musical cubano.

