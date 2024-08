Cubana en España cuenta las cosas en las que ya no gasta dinero y desata debate en TikTok

Una joven cubana que vive en España ha causado revuelo en TikTok al compartir un vídeo comentando las cosas en las que ha dejado de gastar dinero desde que se mudó al país europeo.

En el vídeo, @ileniasantana se refirió a cómo ha cambiado hábitos de consumo y ha dejado de gastar en cosas como arreglarse las uñas, pintarse el pelo o comprarse ropa, cosas que, asegura, sí hacía regularmente en la isla.

"Aquí yo me he puesto tacaña porque todo el dinero yo lo quiero gastar en experiencias en viajes y tal", dijo en sus palabras que no han tardado en dar paso a la controversia en los comentarios, donde no faltaron las preguntas y hasta mensajes críticos y escépticos.

“Mi amiga vivió allí tres meses con un novio de allí y estaba harta de comer legumbre y cerdo. No encontraba pasta de dientes, productos de higiene femenina pero sí hay materiales para hacerse queeratina, tinte, uñas y demás?”; “No me cuadra tanto gasto en estética y ropa con la escasez de productos básicos que se sufre en Cuba”; “No lo entiendo, si en Cuba no hay ni para comer, ¿cómo es posible gastar en uñas?”; “En Cuba se pasa hambre y cobran hacerte las uñas por 60 gramos de arroz”; “La ropa, lápices de colores y cosas básicas las llevábamos nosotros porque la hermana del novio no tenía nada de eso, ¿cómo es que hay para manicuras?”; “En Cuba viven bien entonces?”; “Si dicen que en Cuba no hay de nada, ¿cómo va a haber para tratamientos de queratina y tintes?”, le dijeron algunos.

“No entiendo, todas cuentan que no hay para comer en Cuba y sí hay para belleza”; “En qué Cuba vivías. Los que conozco pasan necesidad”; “No entiendo, todas cuentan que no hay para comer en Cuba y sí hay para belleza”; “Pero en Cuba no puedes arreglarte las uñas si no tienen ni para comida”; “¿Seguro que viniste de Cuba?”; “Entonces lo que no hay en Cuba es comida... si dicen que están las tiendas vacías y tienen queratina”, comentaron otros en la misma línea.

Hubo también quien defendió su cambio de prioridades y estilo de vida en España: “Eso es ser práctica y tener las ideas claras. Tu escala de valores ha cambiado”.

¿Y tú, qué crees de lo que cuenta esta joven y el debate que ha provocado?