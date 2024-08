Sacerdote cubano recibe amenaza de la Seguridad del Estado por convocar a oración pública por Venezuela

El párroco cubano Kenny Fernández Delgado denunció amenazas por parte de agentes de la Seguridad del Estado cubana, luego de su invitación a los devotos a realizar una jornada de oración familiar en los parques de todas las ciudades, por Cuba y Venezuela, este sábado 3 de agosto desde las 10:00 AM.

“A eso de las 9:45 p.m., hace casi una hora, me ha llamado una funcionaria de Inmigración para una cita en 19 y K justo a las 10:00 a.m. Más tarde me llamó un Teniente Coronel para decirme que de no ir habrá consecuencias. Pase lo que pase conmigo, estaremos todos unidos, orando”, escribió el religioso cubano desde su perfil en la red social X.

En esa misma publicación advirtió que “esta convocatoria no depende en absoluto de mí, sino de la conciencia de cada cual. Y también les digo que estoy dispuesto a seguir a Jesucristo: ¡Hasta el Final!”.

Un rato más tarde, desde el propio perfil, Fernández Delgado ratificó la voluntad de llevar adelante su convocatoria. “En cada ciudad, en cada parque. Y pase lo que pase, cuenten con mi oración y la de los cubanos”, afirmó.

El jueves, el párroco, en una declaración a través de Facebook, dijo que "orar en un parque no está prohibido" e invitó a todos a unirse en oración "sin carteles, sin consignas, sin otro líder que Jesucristo y sobre todo, sin miedo".

El llamado a la oración incluye la flexibilidad para que cada persona ore como prefiera, ya sea en silencio o usando oraciones conocidas como el rosario.

"Jesucristo nos ayudará si le pedimos con fe", afirmó el párroco, utilizando el hashtag #OremosEnFamilia para promover la iniciativa.

La convocatoria de Fernández Delgado estaba planteada para el mismo día en que miles de venezolanos se movilizaron, dentro y fuera del país, en una protesta masiva contra el presunto fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro en las recientes elecciones.

Las manifestaciones, que han tenido lugar en varias ciudades del mundo este sábado, buscan denunciar la falta de transparencia y exigir el reconocimiento del verdadero ganador, Edmundo González.

La líder opositora María Corina Machado se dirigió a miles de manifestantes que llegaron a la plaza de Las Mercedes, Caracas, a pesar de la creciente represión, y les transmitió un mensaje de esperanza y resistencia.

A pesar de las fuertes protestas y las denuncias de fraude por parte de la oposición, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ratificó, el viernes, el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado domingo con el 96,87% de las actas escrutadas.

Países como Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, Ecuador y Uruguay han reconocido a González como el presidente electo legítimo de la nación.