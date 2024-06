Sacerdote cubano denuncia estafa de un cerrajero en La Habana

El sacerdote cubano Kenny Fernández, párroco de la iglesia de Madruga, en la provincia de Mayabeque, denunció la estafa que sufrió a manos de un supuesto "cerrajero" y "reparador de cremalleras de autos" en Lawton, La Habana.

A través de la red social Facebook, el padre expuso que su publicación busca alertar a otras personas para que no cometan el error de solicitar los servicios de “Félix”, cuya residencia se localiza en calle 12 entre Dolores y Tejar.

Publicación de Facebook/Kenny Fernández Delgado

Acerca de la estafa, el cura relató: “Desde hace 12 días me dijo que iba a comprar una felpa o corredera criolla para el cristal de la puerta del chofer, según él yo debía darle 1,000 pesos cubanos por adelantado para comprar dicha pieza y después me cobraría la mano de obra”.

“Pues han pasado 12 días y he ido a su casa en 5 o 6 ocasiones y ha sido imposible que me haga el trabajo, o que me dé la felpa o que me devuelva el dinero, siempre hay un problema y un ‘venga mañana’”, indicó el padre Kenny, conocido crítico del régimen comunista de Cuba.

Convencido de la estafa, agregó que ya dio por perdido el dinero, “pero no quiero que vayan más incautos como yo”. De hecho, manifestó también que en sus visitas a “Félix” se ha topado con clientes en peor situación: “A uno le debía 4,000 MN, a otro le tenía que devolver dos puertas y varios miles de pesos y me contó que había personas esperando hasta 3 meses para ser atendido. En fin: cuide su dinero”.

No obstante, el sacerdote no perdió la oportunidad para mencionar otros espacios donde realizan esos trabajos: “Les recomiendo ir a 25 y Hospital, en el Vedado, o a la Avenida 51 esquina 42, Puentes Grandes”.

A inicios de junio, una mujer con un largo historial de estafas en la ciudad de Santiago de Cuba fue detenida después de que una víctima, aliada a varios vecinos, consiguieran retenerla y llamar a la policía, según reportó en Facebook el comunicador Yosmany Mayeta.

Asimismo, la prensa oficialista alertó a los cubanos sobre el aumento de las estafas de saldo en días recientes, con técnicas donde se emplean mensajes de texto.

La creatividad de los estafadores en Cuba parece no tener límites, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones, advirtió el portal digital Cubadebate en su Canal USB, donde también dio pistas sobre cómo se producen los robos de saldo.