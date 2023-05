Sacerdote cubano pide ayuda comprar una bicicleta eléctrica por escasez de gasolina

El sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado pidió ayuda comprar una bicicleta eléctrica, debido a por la escasez de gasolina no puede ir a las diversas parroquias que atiende en varios pueblos.

Kenny compartió su petición en su cuenta de Twitter, donde afirma que su auto se ha convertido en un objeto museable, y que por su constitución física, no es apto para trasladarse grandes distancias en una bicicleta normal.

"Quiero hacer una petición a todas las personas que puedan ayudarme. Cada día encuentro más difícil poder dar misa en los distintos pueblos que atiendo", dijo.

"Desde el pasado 18 de abril no he podido echar gasolina en ningún lugar, por motivos ajenos a mi voluntad. Es cierto que haciendo días de cola pudiera conseguir algo de gasolina en La Habana pero... ¿entonces tengo que dejar mi parroquia 68 kms atrás para hacer colas de gasolina durante días y días?", cuestionó.

Fernández Delgado es párroco de la iglesia de Madruga, en Mayabeque.

El asegura que el lunes próximo irá a La Habana con su carro, y si no encuentra gasolina, lo tendrá que dejar en un parqueo y regresar en lo que aparezca.

Eso implicaría varias opciones que ya ha tenido que usar de manera intermitente: el transporte público, pagar taxis, ir en bicicleta mecánica o comprar una bicicleta eléctrica.

"El transporte público no siempre me sirve y no es del todo seguro que las guaguas salgan. Cuando puedo lo uso. Los precios de los taxis están por las nubes (800-1000 MN por un viaje de 13 kms para dar misa en Aguacate y virar), es insostenible. Para emergencias sirve", subrayó.

"La bicicleta mecánica es una opción tan buena para deportistas como agotadora, y para la segunda misa de los domingos no me sirve pues no me daría tiempo llegar, y aunque me diera tiempo, tendría que recorrer 40 kms en bicicleta (ir a Aguacate y después a Pipian y regresar a Madruga en un solo dia). Lo siento pero no soy un ciclista profesional, ni es mi aspiración llegar a serlo", recalcó.

Por último, solo le queda opción de la bicicleta eléctrica, para la cual no tiene el dinero suficiente, y por eso pide ayuda y colaboración, para tratar de reunir los alrededor de mil dólares que cuesta.

"Gracias por su deseo de ayudar. Oremos por Cuba, para que cambien muchas cosas que tienen que cambiar ya", concluyó.