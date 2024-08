Piden ayuda para encontrar a dos hombres desaparecidos en Guantánamo

Dos hombres fueron reportados como desaparecidos desde hace varios días en la ciudad de Guantánamo, y familiares y personas allegadas piden ayuda a la comunidad para encontrarlos.

Jorge Luis Salfrán, de 64 años, y Escarle de Jesús Basulto Céspedes, cuya edad no ha sido revelada, se encuentran en paradero desconocido desde hace aproximadamente una semana, según la información difundida por el periodista Miguel Reyes Mendoza (Miguel Noticias en Facebook).

Captura de Facebook/Miguel Noticias

Yudith Benítez, tía de Basulto, pidió ayuda al reportero para encontrar a su sobrino, que está fuera de su casa en la localidad de Isleta, desde el lunes pasado. “Está ausente de su vivienda, sus familiares y amigos están desesperados”, expresó.

La mujer precisó que Basulto vestía un pantalón negro y una camisa verde clara, y proporcionó los números de teléfono 53768382, 59795906 y 53400237, para que quien sepa de su paradero contacte a la familia.

Captura de Facebook/Miguel Noticias

En otra publicación, el periodista dio a conocer la alerta por la desaparición de Salfrán, quien escapó del hogar de ancianos San José, en la ciudad guantanamera, hace alrededor de una semana, y no se ha sabido más de él.

El Dr. Marcos Mustelier fue quien solicitó ayuda para localizar al anciano, que “está fuerte”, dijo, y “es paciente alcohólico, pero está con su sano juicio y no padece de ninguna enfermedad”.

Según explicó el médico, el señor, que se encontraba ingresado en el asilo, “alegó que no quería seguir estando ahí, pero si los familiares no lo recogen, nosotros no podemos darle la baja. Hasta que se fugó el día antes de su cumpleaños del hogar que se encuentra en el km 2½ de la carretera Caimanera”.

Cualquier persona que tenga información sobre Salfrán puede contactar al 21 365294 (este es el número de teléfono del hogar) o al 59955421.

A mediados de julio, circuló en redes sociales una petición de ayuda para localizar al joven Eduardo Alberto Vera Rosales, de 29 años, que se encontraba en paradero desconocido en La Habana.

Félix Rojas Pérez, un hombre sordomudo desaparecido en agosto de 2023 del poblado La Güira, en el municipio Manuel Tames, en Guantánamo, fue encontrado con vida casi un año después.

Los reportes de desapariciones de cubanos son cada vez más frecuentes en los últimos meses, así como la publicación de peticiones de ayuda en redes sociales para obtener información, en medio de un contexto de creciente violencia en el país.

Casi ocho meses después de que desapareciera en La Habana la joven de 24 años Karildi Marín, su familia no pierde la esperanza de encontrarla sana y salva, y continúa buscando información para dar con su paradero. “Nosotros, tu familia, seguiremos pendientes”, afirmó su hermano Yoandri Marín en una reciente publicación en redes.