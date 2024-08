Turista enumera qué cosas alteraron su "química cerebral" durante un viaje a Cuba

Un turista mexicano compartió con sus seguidores en Tiktok aquellas experiencias que asegura que alteraron su “química cerebral” durante un viaje a Cuba y su publicación se ha viralizado alcanzando nada menos que 4.2 millones de visualizaciones en apenas dos meses.

En el listado propuesto figura una amplia gama de situaciones que desconcertaron al viajero: desde un hotel cinco estrellas donde había un elevador roto o faltaban platos hasta una heladería con un solo sabor o que no hubiera Coca Cola a la venta.

La publicación -hecha por el usuario “Eisvin”- citó también su desconcierto por no poder descargar apps, ir de pie en el autobús al aeropuerto de Varadero y sobre todo ver mucha propaganda política en todas partes, carteles del estilo: “Socialismo o muerte” o "Aquí no se rinde nadie".

Captura de TikTok/Eisvin

Otros elementos que llamaron su atención es que en los hoteles pusieran música y bailes rusos porque son los turistas que más hay, que un coco cueste un dólar, o que no se pudiera pagar en pesos cubanos en el aeropuerto.

En la cara positiva de su experiencia hizo referencia a las hermosas playas y atardeceres.

En el apartado comentarios de la publicación otros turistas se sintieron identificados con varias de las experiencias citadas y aludieron a otras como haber vivido apagones en carne propia o ver mucha basura en la calle a cada paso.

“La frase ‘Socialismo o Muerte’ explica literalmente lo que se vive en Cuba desde 1959”; “Lo que tiene el socialismo, lo que toca lo destruye”; “Eso es el comunismo y socialismo. Gracias por compartir la realidad del cubano de a pie”, escribieron tres internautas que coincidieron en apuntar al sistema político imperante en Cuba como causa primera de la perenne crisis en que vive anclada la isla.

Algunos residentes en Venezuela dijeron sentirse muy identificados con muchas de esas experiencias, aunque no faltaron quienes dijeron que por lo visto Cuba está incluso peor que el país sudamericano.

En lo que respecta a la Coca Cola, algunos argumentaron que sí se puede encontrar la popular bebida estadounidense en ciertos lugares de la isla.

“La verdad sobre mi país; y eso que seguro no te fuiste a los barrios de los verdaderos cubanos... Donde no hay luz, comida, agua, en fin, no hay vida”, concluyó con amargura un ciudadano de origen cubano.

Turismo cubano en crisis

El turismo no ha conseguido recuperarse en Cuba después de la pandemia, aunque el gobierno pretende hacer creer que el sector está despegando.

A finales de abril el ministro de Turismo de Cuba aseguró que se había alcanzado el millón de visitantes en el primer trimestre y anunció que el objetivo fijado para este año es de tres millones.

A comienzos de julio, el régimen aseguró que 1,8 millones de visitantes arribaron a la isla entre enero a junio.

Por otra parte, La Habana se ha sentido más la crisis, ya que varias aerolíneas han recortado sus vuelos y se mantienen solo viajando a destinos turísticos como Varadero y los Cayos.

Una de las causas de este decrecimiento es la mala calidad de los servicios hoteleros en el país, que ha dado pie a numerosas quejas y hasta denuncias en tribunales internacionales.

Este año una bloguera rusa relató que estuvo 16 días en el hotel cinco estrellas de Varadero Iberostar Laguna Azul, tras lo cual decidió que no volverá a Cuba debido a "la indiferencia de los lugareños y la falta de voluntad para esforzarse y hacer algo".

El gobierno ha tenido que reconocer los problemas en el sector turístico, como la insuficiente conectividad aérea, impagos a proveedores que interrumpen la cadena de suministros, dificultades para acceder al mercado internacional y falta de personal para trabajar en las instalaciones.