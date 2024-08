Gloria Estefan tendrá su propia calle en Miami Beach

La comisión de la ciudad de Miami Beach votó a favor de renombrar la Calle 13 en honor a Gloria Estefan, la icónica cantante cubano-americana.

Esta calle, ubicada entre Ocean Drive y Meridian Avenue, será conocida como Gloria Estefan Way. La decisión fue tomada por unanimidad, siguiendo la recomendación del Comité de Seguridad Pública y Calidad de Vida Vecinal.

En septiembre de 2023, la Comisión de Mujeres de Miami Beach propuso honrar a féminas influyentes en la historia y cultura de la ciudad, destacando a Gloria Estefan por su notable contribución a la música y su legado en la comunidad.

Canciones como "Conga", "Mi tierra" y "Anything for You" lanzaron a la fama a Estefan durante la década de 1980, consolidando su carrera como una de las principales artistas del mundo.

Miami Today News informó además, que la Calle 12, entre Ocean Drive y Washington Avenue, será nombrada Naomi Wilzig Way, en reconocimiento a la coleccionista de arte erótico y fundadora del Museo Mundial de Arte Erótico en Miami Beach.

La comisionada Kristen Rosen González destacó la importancia de este reconocimiento, señalando que hasta ahora solo una calle en Miami Beach llevaba el nombre de una mujer, Barbara Capitman, pionera en la restauración del Distrito Art Decó.

La comisión aprobó una enmienda al código de la ciudad para permitir la denominación conjunta de calles en honor a mujeres destacadas.

Los próximos pasos incluyen la aprobación por parte de la comisión del condado para hacer efectiva esta denominación conjunta.