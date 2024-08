Campaña de Trump llama “izquierdoso radical” al vicepresidente de Kamala Harris

Tim Walz/Donald Trump Foto © Flickr

La campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump arremetió este martes contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunciado como compañero de fórmula de la demócrata Kamala Harris, y lo tildó de “izquierdoso radical”.

“Si Walz no les dice la verdad a los votantes, nosotros lo haremos: al igual que Kamala Harris, Tim Walz es un peligroso extremista de izquierda”, afirmó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la campaña de Trump, en un comunicado.

El propio candidato presidencial republicano atacó a Walz.

Poco después de que se hiciera pública la elección de Walz como compañero de fórmula de Harris, Trump se burló y dijo que era el "peor vicepresidente de la historia". Trump también acusó al gobernador de Minnesota de "quemar billones de dólares" y de abrir las fronteras de EE.UU. a criminales.

Los críticos republicanos también apuntaron a las propuestas de Walz, que incluyen estándares de emisiones más estrictos para los automóviles de gasolina y políticas que permitirían a los delincuentes convictos votar. “Walz está obsesionado con difundir la peligrosa agenda izquierdista de California en todas partes”, dijeron desde la campaña de Trump.

El compañero de fórmula de Trump, el republicano J.D. Vance, intentó contactar a Walz por teléfono, pero no tuvo éxito. No está claro si habrá un debate entre Vance y Walz.

Trump ha anunciado que debatirá con Harris el 4 de septiembre en Fox News, aunque la vicepresidenta aún no ha confirmado el tiempo ni la cadena.

Walz, de 60 años, es visto como uno de los candidatos más progresistas de la lista de Kamala Harris, que también incluía al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y al senador de Arizona, Mark Kelly.

Antes de dedicarse a la política, Walz fue profesor de instituto y ha sido reconocido por aprobar programas como comedores gratuitos para las escuelas de Minnesota.

Ha contado con el respaldo del senador demócrata Bernie Sanders, figura prominente del ala progresista del partido.

El presidente Joe Biden ha calificado la dupla Harris-Walz como una "voz poderosa para los trabajadores y la clase media".

Biden, quien ha conocido a Walz durante casi dos décadas, alabó su experiencia como maestro, entrenador y soldado de la Guardia Nacional.

"Cada generación de estadounidenses enfrenta un momento en el que se les pide defender la democracia estadounidense. Ese momento es ahora", afirmó Biden.

Emilie Simons, Secretaria Adjunta de Prensa de la Casa Blanca, confirmó que Biden y Harris conversaron por teléfono esta mañana antes del anuncio oficial y que Biden también felicitó a Walz personalmente.

En un comunicado, Barack y Michelle Obama elogiaron las prioridades progresistas que Walz ha implementado como gobernador de Minnesota, incluyendo licencia familiar remunerada, derechos al aborto y medidas de seguridad en el uso de armas.

"La firma de Tim es su capacidad para hablar como una persona común y tratar a todos con decencia y respeto", añadieron.