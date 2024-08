Marianela Ancheta es candidata oficial a Miss Universo Cuba: "Para mí es un sueño"

Cada día estamos más cerca de conocer quién será la próxima Miss Cuba en el certamen de Miss Universo. Este lunes se presentaron las candidatas oficiales para el concurso de belleza, en el que Cuba volverá a participar después de 57 años, entre las que destaca Marianela Ancheta, una de las grandes favoritas para la corona.

Tras confirmarse que es candidata oficial a Miss Universo Cuba, la joven modelo y empresaria radicada en Miami expresó en sus redes sociales su agradecimiento por el apoyo que ha recibido en este proceso.

"Soy candidata oficial de Miss Universe Cuba. Hoy me siento muy agradecida de ser parte de esto y hacer historia después de 57 años de ausencia. Para mí es un sueño y también un reto. Estoy lista para vivírmelo. Gracias a todos por tanto amor, motivación y cariño", comentó Marianela.

En otro mensaje que colgó en sus redes sociales, reconoció que será un camino enriquecedor para todas las participantes y expresó su esperanza de que la ganadora llevará el nombre de Cuba en alto después de 57 años.

"No saben lo feliz que me han hecho en todo este proceso y la motivación que me han brindado. Gracias desde el fondo de mi corazón! Lo hicimos! Estoy muy feliz y agradecida con la Organización y todo aquel que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Será un camino lindo donde todas aprenderemos mucho y la ganadora pondrá nuestra islita por todo lo alto después de 57 años", dijo.

Captura de Instagram

Marianela Ancheta será la encargada de representar a Región Central en la primera edición del Miss Universo Cuba. Otras candidatas a llevar la banda de reina de la belleza cubana son Alina Robert, representando a La Habana; Rachel Vallori, representando La Isla de la Juventud; o Yahira Mora, representando a Santiago de Cuba.