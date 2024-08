Cuqui La Mora, emocionada de presentarse en Nueva York: "No lo puedo creer"

La humorista cubana Aleanys Jáuregui, conocida artísticamente como Cuqui La Mora, compartió un emotivo video en sus redes sociales celebrando su presentación en Nueva York.

En el video, grabado desde el aeropuerto, Cuqui expresó su entusiasmo y emoción por este importante logro en su carrera.

"Quizás para algunos no sea algo muy relevante, pero para mí sí lo es. Estoy hace rato por hacer este video, lo he tratado de hacer varias veces, pero me emociono y al final no lo termino. Entonces estoy aquí en el aeropuerto y déjame hacer el video", comenzó diciendo Cuqui.

Luego continuó reflexionando sobre las dificultades que enfrentan muchos cubanos, y cómo llegar a otro país puede cambiar su perspectiva sobre sueños que parecen irrealizables: "Los cubanos, imagino que a muchos les pase esto, cuando uno está en Cuba, uno siente que todo es inalcanzable, todo lo ve lejos, siente que estás en un hueco en otro planeta, ¿entiendes? Y cuando llegas aquí te das cuenta que todo está ahí, simplemente tienes que luchar por llegar ahí. Y cuando llegas y logras algo por pequeño que sea, te da mucha emoción".

Finalmente, anunció con gran emoción que iba a estar presentando su Stand Up comedy en New York.

"Para mí eso es muy emocionante, porque yo me acuerdo en Cuba que yo veía las películas, sabes, Broadway, los teatros, todos los eventos que hacen ahí, las obras, y de pronto, saber que mi nombre va a estar en la marquesina de un teatro de esos. No lo puedo creer", dijo en su vídeo donde animó a no perderse el espectáculo y dedicó palabras de agradecimiento a quienes la han apoyado y confiado en ella.

Las reacciones al video han sido abrumadoramente positivas: "Lo mereces, Cuqui. Eres muy natural, éramos vecinas en Cuba y siempre te he seguido"; "Te mereces tantas cosas buenas. Miles de bendiciones para ti y que vengan momentos tan felices como este"; "Niña tú además de humorista tienes un ángel bonito. Eres dulce y cariñosa. Enhorabuena! Cree en ti y a seguir dando guerra"; "Tú te lo mereces mi niña, eres muy trabajadora! Ojalá que poco a poco alcances todos tus sueños y más!", se lee entre los cientos de felicitaciones y mensajes de apoyo, reconocimiento y celebración por su nuevo logro profesional.